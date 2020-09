Boston-Miami, che spettacolo! Gara 1 vinta all’overtime da Miami. Ecco i dettagli [VIDEO]

Si è appena conclusa una spettacolare gara 1 della Finale dell’Eastern Conference. La sfida Boston-Miami si è conclusa con una vittoria, dopo un tempo supplementare (overtime), per i Miami Heat con il punteggio di 117 a 114. Le due formazioni di NBA non deludono le aspettative della vigilia, e regalano una gara 1 spettacolare (con tantissimi ribaltoni) agli appassionati di basket e non solo. Ecco, in seguito, i dettagli della gara.

Boston-Miami: i dettagli della gara

Gara 1 finisce 117-114 per i Miami Heat, guidati da coach Spoelstra, dopo un tempo supplementare. Gara sempre a seguire per Miami che è riuscita a rientrare giocando di squadra, provando sempre a costruire. Cala il sipario su una strepitosa stoppata di Bam Adebayo sulla schiacciata del possibile spareggio di un Jayson Tatum in forma. Per l’ex Kentucky è la ciliegina sulla torta di una partita fantastica, condita da 18 punti, 6 rimbalzi, 3 stoppate e 9 assist. Il leader dei Miami, Jimmy Butler ( realizzatore del vantaggio deciso) festeggia i suoi 31 anni con ben 20 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. Decisivi anche Goran Dragic (27+7+4), Tyler Herro (12+11+9), Jae Crowder (22 punti e di cui 5/9 da 3 + 5 rimbalzi e 2 stoppate). Grande gara anche per i Boston Celtics, che escono dal campo a testa alta e anche con qualche rimpianto. Grande gara per il solito Jayson Tatum (30+14+5+3 rubate e 2 stoppate) e una gara da segnalare per le grandi prestazioni di Marcus Smart (26 punti di cui 6/13 da tre). Male Kemba Walker (19+6) che si sveglia troppo tardi.

Ora appuntamento a Giovedì 17 settembre 2020 (Venerdi 18 settembre alle ore 1:00 in Italia) per Gara 2.