Dove vedere Atlanta Hawks-Indiana Pacers, streaming e diretta tv NBA

Il match Atlanta Hawks-Indiana Pacers, valido per la regular season della NBA 2021, si gioca oggi domenica 18 aprile alle ore 19 italiane nella State Farm Arena di Atlanta. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta casalinga 109-120 contro i Milwaukee Bucks con Bogdanovic autore di 28 punti. La squadra di Danilo Gallinari è così quinta nella Eastern Conference con lo score di 30 successi e 26 sconfitte in 56 partite giocate. Gli ospiti sono in ripresa dopo un inizio di stagione difficile e con quattro vittorie nelle ultime sei sfide sono risaliti fino al nono posto della Eastern Conference, in piena lotta per un posto nei playoff. Nell’unico precedente stagionale tra le due squadre dello scorso 14 febbraio Indiana ha vinto 125-113. Per il match di stasera Atlanta deve fare i conti con tante assenze, anche il Gallo è in dubbio per un infortunio alla caviglia.





Dove vedere Atlanta Hawks-Indiana Pacers, streaming gratis e diretta tv Sky Sport NBA?

Il match Atlanta Hawks-Indiana Pacers non sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport NBA HD. Gli appassionati potranno seguire sul canale Sky decicato al grande basket americano la sfida Miami Heat-Brooklyn Nets con commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna (replica lunedì 19 aprile ore 9 e Sky Sport NBA). Nella notte tra domenica e lunedì è invece prevista la diretta live di Orlando Magic-Boston Celtics con commento live originale.