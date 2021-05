Dove vedere Indiana Pacers-Los Angeles Lakers, streaming e diretta tv NBA

Il match Indiana Pacers-Los Angeles Lakers, valido per la regular season della NBA 2021, si gioca oggi 15 maggio alle ore 19 italiane nella Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta casalinga contro i Milwaukee Bucks ma sono giù sicuri di un posto nel torneo play-in per la qualificazione ai playoff. Gli ospiti hanno vinto le ultime tre sfide e recuperano Lebron James per andare alla caccia del sesto posto della lega Ovest occupato dai Portland Trail Blazers. I Lakers dovranno vincere sia contro Indiana che l’ultima gara stagionale in trasferta a New Orleans, sperando che Denver batta Portland e dia una mano ai campioni in carica per evitare il play-in. Nell’unico precedente stagionale tra le due squadre dello scorso 13 marzo i gialloviola si sono imposti 105-100.



Dove vedere Indiana Pacers-Los Angeles Lakers, streaming gratis e diretta tv Sky Sport NBA?

Il match Indiana Pacers- Los Angeles Lakers sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport NBA HD con la telecronaca di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming anche su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione. La sfida della Bankers Life Fieldhouse sarà visibile anche in replica domenica 21 marzo alle 11 e alle 14 su Sky Sport NBA.