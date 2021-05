Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: streaming e diretta tv, dove vedere playoff Nba

Domani sera alle ore 21.30 (ora italiana) al Talking Stick Resort Arena, sarà in programma il match tra Phoenix-Los Angeles Lakers, valevole per gara 1 dei quarti di finale Nba della Western Conference. I padroni di casa di coach Monty Williams, nominato “coach of the year” dalla NBCA (associazione allenatore Nba), si presenta a questi playoff con il second miglior record ad Ovest e in generale, grazie alle 51 vittorie e solo 21 sconfitte, meglio di loro solo gli Utah Jazz (52-20).

Ovviamente l’avversario è da quello da prendere con le molle, perchè oltre ad essere i campioni in carica, i californiani hanno ritrovato il loro fuoriclasse Lebron James che nel play-in giocato contro Golden State e vinto per 103-100, è stato decisivo della tripla decisiva realizzata da nove metri. Nell’ultima parte di stagione senza l’infortunato James, coach Frank Vogel ha fatto fatica ha trovare la quadrature del cerchio e il deludente settimo posto lo testimonia (42-30 il record finale).

In questo campionato le due squadre si sono sfidate tre volte con due successi della franchigia dell’Arizona, il 3 marzo in trasferta per 114-104 e in casa il 22 dello stesso mese per 111-94, mentre i gialloviola sono usciti vincitori nell’ultimo match casalingo il 10 maggio per 123-110. Ricordiamo che gara 2 sarà disputata nella notte italiana tra martedì e mercoledì (ore 4), mentre dopo la serie si sposterà allo Staples Center di Los Angeles, con la serie che sarà al meglio delle sette.

Dove vedere Phoenix Suns-La Lakers in tv e streaming

L’incontro tra Suns-Lakers sarà visibile su Sky il cui canali di riferimento sarà Sky Sport Nba (canale 206 del decoder) con telecronaca di Flavio Tranquillo e il commento tecnico dell’ex giocatore Davide Pessina. Il match inoltre sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, senza dimenticare anche lo streaming su NOW TV. L’incontro inoltre sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

Per chi si fosse perso la diretta domenicale, lunedì ci saranno varie repliche sempre sullo stesso canale: ore 8.55 e ore 14 (sintesi di 90 minuti), 16.30-19.45-23.30 con sintesi di mezzora.

Los Angeles Lakers Phoenix Suns 123-110: highlights del 10 maggio