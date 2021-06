Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: streaming e diretta tv? Dove vedere gara 7

Questa notte alle ore 2.30 alla Barclays Center di New York si disputerà il match Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks, valevole per gara 7 di semifinale di Eastern Conference Nba. Un incontro decisivo per le due squadre dove chi avrà la meglio si qualificherà per la finale dell’Est che vede nella parte alta del tabellone invece sfidarsi Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks (3-2 per la franchigia della Georgia).

Nei sei match precedenti ha prevalso sempre la squadra di casa con due protagonisti assoluti: da una parte Kevin Durant, mentre dall’altra il greco Giannīs Antetokounmpo, sempre decisivi e determinanti per i loro allenatori. L’altra stella dei Nets, ovvero Kyrie Irving sono due partite che è indisponibile per un problema alla caviglia avuto in gara 4, ovviamente lo staff sanitario cercherà di metterlo in campo vista l’importanza dell’incontro, ma per ora non si hanno notizie precise a riguardo.

In questa stagione durante la regular season ha prevalso l’equilibrio visto che nei tre match disputati, i Bucks ne hanno vinti due (entrambi ad inizio maggio) con un scarto di tre e sei punti, mentre a gennaio a spuntarla sono stati i Nets per soli due punti.

Chi riuscirà a qualificarsi? Vediamo insieme dove sarà possibile seguire l’intrigante sfida.

Dove vedere Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks in tv e streaming

Gara 7 tra Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks sarà visibile sul canale satellitare Sky i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Nba (canale 206 del decoder) e Sky Sport Uno (ch.201).

Il match inoltre sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, senza dimenticare anche lo streaming su NOW TV.

Per chi si fosse perso la diretta nella notte, domenica 20 giugno ci saranno varie repliche sempre sullo stesso canale: ore 11, 14, 17.30.

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: highlights gara 6