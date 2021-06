Dove vedere Phoenix Suns-Los Angeles Clippers gara 1, streaming e diretta tv NBA

Il match Phoenix Suns-Los Angeles Clippers, valido come gara 1 della finale dei playoff Western Conference della NBA 2021, si gioca domenica 20 giugno alle ore 21.30 italiane nella Phoenix Suns Arena di Phoenix. I padroni di casa hanno eliminato i Los Angeles Lakers e i Denver Nuggets nei turni precedenti ma dovranno ancora fare a meno della star Chris Paul. Gli ospiti, privi di Leonard, vengono da due serie molto tirate contro Utah e Dallas e partono sfavoriti alla vigilia. Gara 2 della finale playoff si giocherà mercoledì 23 giugno alle ore 3 italiane.

Dove vedere Phoenix Suns-Los Angeles Clippers gara 1 playoff NBA, streaming gratis e diretta tv Sky Sport?

Il match Phoenix Suns-Los Angeles Clippers sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport NBA HD con il commento live originale. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming anche su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione. La sfida della Phoenix Suns Arena sarà visibile anche in replica lunedì 21 giugno alle 11 e alle 17 su Sky Sport NBA.