Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: streaming e diretta tv? Dove vedere gara 6

Questa notte alle ore 2.30 alla State Farm Arena si disputerà il match Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks, valevole per gara 6 di finale di Eastern Conference Nba; per la franchigia della Georgia dove gioca il nostro Danilo Gallinari, un incontro da vincere a tutti i costi per non dire addio alle Finals, mentre per quella del Wisconsin, senza l’infortunato Giannis Antetokounmpo, un match ball da sfruttare, ricordando che comunque se dovesse perdere, avrà la possibilità nella notte italiana tra lunedì e martedì di giocarsi la decisiva gara 7 in casa.

In queste primi sei incontri, solamente il primo da Atlanta si è risolto nelle battute finali, invece negli altri cinque si sono registrati distacchi abbastanza netti con una vittoria in trasferta per entrambe; ricordiamo che si qualificherà per le Finals (in partenza giovedì 8 luglio), sfiderà i Phoenix Suns, che nella finale della Western Conference, hanno avuto la meglio per 4-2 sui Los Angeles Clippers.

Dove vedere Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks in tv e streaming

Gara 6 tra Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks sarà visibile sul canale satellitare Sky i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Nba (canale 209 del decoder) e Sky Sport Uno (ch.201 e 472 e 482 del digitale terrestre)).

Il match inoltre sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, senza dimenticare anche lo streaming su NOW TV.

Per chi si fosse perso la diretta nella notte, domenica 4 luglio ci saranno varie repliche su Sky Sport Nba, alle ore 11, 14 e 17.30.

Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: highlights gara 5