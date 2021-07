NBA, vince il titolo Milwaukee contro Phoenix. Antetokounmpo stellare

Festa grande, anzi grandissima in casa Milwaukee Bucks: è arrivata in gara 6 contro i Phoenix Suns la vittoria che vale il titolo NBA. Il successo per 105-98 ha chiuso la serie sul 4-2 decretando campioni Antetokounmpo e compagni . A proposito del greco, ultima partita di queste Finals eccezionale con uno score personale a fine match di 50 punti. E’ stato dunque lui il grandissimo trascinatore , dall’altra parte non sono bastati i 26 punti di Chris Paul che è uscito sconfitto nella serie .

Giannis Antetokounmpo in questa gara 6 ha affiancato ai 50 punti con 16/25 dal campo e 17/19 ai liberi , 14 rimbalzi e 5 stoppate, segno della sua completezza di gioco. Gioia nella gioia, il titolo di MVP delle finali NBA 2021, la soddisfazione e lo scarico di tensione sono state evidenziate dalle lacrime di commozione a fine match . Il premio gli è stato consegnato all’unanimità dai giornalisti segno della sua leadership e del suo talento sconfinato. Il giusto premio anche per la scelta di rimanere in Wisconsin e provare a vincere con i Bucks, cosa che puntualmente è successa.

Negli ultimi anni Milwaukee e in particolare Giannis sono stati indicati come tra i possibili vincitori finali, era però sempre mancato qualcosa per arrivare in fondo al percorso , quest’anno il titolo finalmente è arrivato .