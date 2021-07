Rumors NBA: Lillard ai Lakers?

La notizia del possibile addio ai Blazers da parte di Lillard è ormai nell’aria da un pò, ed i Los Angeles Lakers si stanno muovendo per il grande colpo. I motivi alla base del divorzio sono un paio, ma sostanzialmente conta solo il secondo.

Il primo è uno scontro tra giocatore e tifosi dopo l’annuncio di Chauncey Billups come nuovo allenatore della squadra. Secondo le voci di corridoio, infatti, la tifoseria di Portland non avrebbe gradito il benestare del playmaker su questa scelta della società. Alla base di questo malumore ci sarebbe un accusa di stupro di gruppo nei confronti del nuovo coach risalente al 1997, quando era un giocatore dei Boston Celtics. DameTime, abbastanza irritato, avrebbe risposto sui social dichiarando che all’epoca era solo un bambino e non si è mai interessato ai fatti.

Il secondo, vero, motivo è la mancanza della capacità della sua attuale franchigia di costruire una contender a tutti gli effetti. Dal 2013, ovvero dal primo anno in NBA della guardia californiana, i Blazers hanno raggiunto il loro punto più alto nella finale di conference contro i Warriors nel 2019, venendo poi spediti a casa con un secco 4-0. Decisamente troppo poco per un giocatore così.

Le statistiche di un fenomeno

Quando si parla di un giocatore del calibro di Lillard, una delle top 10 superstar della lega, si ci può esprimere facilmente in numeri. In carriera ha messo la media di 24.7 punti per gara, 4.2 rimbalzi e 6.6 assist. Ottime cifre, certamente, che sono anche migliorate nelle ultimissime stagioni, quelle della maturità definitiva. Nella stagione attuale e quella precedente, Dame ha realizzato rispettivamente 28.8 e 30 di media. Un giocatore trascinante nell’attacco moderno e ben educato in difesa.

La via dei Lakers

La possibilità di vedere Lillard ai Lakers è sicuramente molto suggestiva. Vorrebbe dire poter assistere ad uno spettacolo di talento, genio e atletismo, in un trio spettacolare composto da Dame–LeBron–Davis. Se la volontà di Damian è quella di dare la caccia all’anello, questa sembra la strada migliore. E lo sarebbe anche per i campioni 2020, i quali hanno una dannatissima necessità di trovare punti dall’arco con una certa continuità.

La tavola sembra apparecchiata, Lillard ci starebbe e King James anche, e il contratto non è mai un problema ad Hollywood. Il vero ostacolo è il materiale per intavolare la trattativa, perché Portland non ha nessuna intenzione di lasciar partire la propria stella a zero. Escludendo fortemente una trade con AD, la strada più probabile sembra quella di all-in di scelte future al draft dei Lakers più qualcuno come Schröder o Kuzma.

Intanto i tifosi impazziscono all’idea del trasferimento, dopo la foto pubblicata dallo stesso Lillard sui social. La guardia è infatti ritratta ad assistere ad una partita della WNBA a Los Angeles a fianco del Prescelto. Un piccolo indizio, grandi speranze.

Tutte le strade portano a Dame

Non ci sono solo gli hollywoodiani alla caccia dell’uomo copertina di NBA 2k21, ma anche i soliti New York Knicks. Questa volta sembrano avere sia il materiale umano per la trade, sia le carte in regola per costruire una squadra vincente, soprattutto con la presenza di coach Thibodeau sulla panca. Potrebbe essere davvero la svolta del ventennio per i padroni del Madison Square Garden.

Un pò meno quotati, ci sarebbero anche Clippers e Miami Heat, i primi a caccia di un’ultima stella per non far naufragare il progetto iniziato con Leonard e PG, i secondi perché hanno dimostrato di avere gente di talento a cui serve una vera guida tecnica sul campo. Poi, anche se senza troppe pretese, si inseriscono anche Celtics e 76’ers. Entrambe però sono poco quotate dai bookmakers. Qualunque sia la sua destinazione, possiamo essere certi che la trade di Lillard sposterà pesantemente gli equilibri della NBA.