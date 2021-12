Boston Celtics-Phoenix Suns streaming LIVE e diretta tv Cielo? Dove vedere NBA

Il match Boston Celtics-Phoenix Suns, valido per la regular season della NBA 2021/22, si venerdì 31 dicembre alle ore 19 italiane nella TD Garden di Boston. I padroni di casa, sono reduci da tre sconfitte consecutive e sono decimi nella Eastern Conference a caccia di un posto nei primi otto. Phoenix è seconda nella Western Conference. Nell’unico precedente stagionale tra le due squadre si registra la vittoria della squadra dell’Arizona per 111-90.

Dove vedere Boston Celtics-Phoenix Suns regular season NBA, streaming gratis e diretta tv Sky Sport o Cielo?

Il match Boston Celtics-Phoenix Suns sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA HD con il commento live di Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming anche su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio e gli eventi sportivi. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione. La sfida della TD Garden sarà visibile anche in replica sabato 1 gennaio alle ore 9, alle ore 14 e alle 20.15 su Sky Sport NBA. Gli appassionati non potranno seguire il match anche in diretta tv in chiaro su Cielo.