New York Knicks-Atlanta Hawks: streaming LIVE e diretta tv Sky Sport o Cielo?

Oggi pomeriggio alle 18 (ora italiana, le 12 locali) al Madison Square Garden si disputerà il match Nba tra New York Knicks-Atlanta Hawks, con padroni di casa attualmente al dodicesimo posto delle Eastern Conference con un record di 14-18, mentre gli ospiti dell’azzurro Danilo Gallinari si trovano al decimo posto con 15-16. Dunque gara importante in chiave playoff anche se alla fine della stagione regolare mancano ancora una cinquantina di partite; in questa stagione le due squadre si sono incontrate lo scorso 28 novembre sul parquet della State Farm Arena di Atlanta, con vittoria newyorkese per 99-90 grazie soprattutto ai 33 punti di Trae Young.

Dove vedere New York Knicks-Atlanta Hawks in tv e streaming

Il match tra New York Knicks-Atlanta Hawks sarà visibile su Sky Sport Nba (canale 209 del decoder) con telecronaca a cura di Alessandro Mamoli e il commento tecnico dell’ex cestista Matteo Soragna.

La sfida del Madison Square Garden inoltre sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, senza dimenticare anche lo streaming su NOW TV. Purtroppo non è prevista nè la diretta in chiaro, nè lo streaming gratuito sul canale Cielo, che invece trasmetterà in diretta (ore 2 di domenica 26 dicembre) l’incontro tra Phoenix Suns-Golden Stata Warriors.

28 novembre 2021, Atlanta Hawks-New York Knicks 90-99: gli highlights