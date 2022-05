Playoff Nba, Boston elimina Miami e vola alle Finals

Playoff Nba, Boston elimina Miami in gara 7 della finale di Conference a est e vola alle Finals dove incontrerà Golden State. Una serie entusiasmante che si è decisa all’ultimo atto e che ha puntualmente visto smentire i vari pronostici. In gara 6 al Boston Garden quando i Celtics erano in vantaggio per 3-2 e avevano il match point in mano hanno visto risorgere Miami trascinata da un Butler monumentale, in gara 7 quando di fronte al proprio pubblico sembrava che la franchigia della Florida avesse un mezzo piede nelle Finals è arrivato il colpo di coda di Boston che si è imposta 96-100. In gara 7 i Celtics hanno potuto contare sul trio delle meraviglie Tatum, Brown e Smart autori di 26 punti il primo e 24 i secondi. Per Miami 35 i punti per Butler con 9 punti e 1 assist.

Finals Playoff Nba, sarà Celtics-Golden State

Finals Playoff Nba, saranno quindi i Boston Celtics e i Golden State Warriors le due protagoniste delle Finals 2022 a partire dal 2 giugno. Ci sono arrivate con due finali di Confernce agli opposti quanto ad andamento. A ovest infatti la squadra di San Francisco ha avuto vita facile contro i Dallas Mavericks vincendo la serie 4-1 mentre a est la battaglia è stata durissima.

Se Curry e compagni avranno il vantaggio di aver avuto più giorni per riposarsi, Boston avrà quello di essere in pieno ritmo partita e soprattutto in un ottimo stato psicologico dopo la vittoria sudatissima contro Miami .