Risultati finali di Conference Nba, Boston e Golden State vedono le Finals

Risultati finali di Conference NBA, se nella serie a ovest i giochi, nonostante l’ultima vittoria di Dallas su Golden State , sembrano destinati a chiudersi a favore della squadra di Curry avanti per 3-1 (le finali di Conference NBA si giocano al meglio delle sette gare), e con il vantaggio del fattore campo in gara 5, discorso leggermente diverso va fatto a ovest. I Boston Celtics nella notte italiana hanno superato in trasferta Miami per 80-93 rompendo un equilibrio che fino alla vigilia di gara 5 vedeva le due franchigie sul 2-2. Certo questo successo arrivato fuori dal Boston Garden mette ora la squadra di Tatum e compagni in una condizione di vantaggio. Un eventuale successo in gara 6 significherebbe approdare alle Finals. Non può più sbagliare invece Miami in un preoccupante trend negativo dopo la disastrosa prova di gara 4.

Finali di Conference NBA, match point per Golden State e Boston

Le finali di Conference NBA vedono Golden State e Boston ad un passo dalle Finals. Se il pronostico per quanto riguarda Golden State- Dallas pende decisamente dalla parte della squadra californiana, i discorsi sono ancora aperti a est anche se a Miami non è concesso più sbagliare. Gli Heat dopo un vantaggio di 2-1 nella finale di Conference NBA sono incappati in due pesanti sconfitte consecutive, l’ultima in casa. Ora la coppia Tatum-Brown che in gara 5 ha trascinato la squadra con 47 punti ha il match point per chiudere la serie, si torna in campo domani notte.

Questa notte alle o3,00 ora italiana match point anche per Golden State in casa contro Dallas. Sfida nella sfida quella tra le due stelle Doncic-Curry.