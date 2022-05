Risultati playoff NBA, Dallas evita il “cappotto”

I risultati playoff NBA delle finali di Conference attualmente in corso hanno visto finalmente sorridere Dallas che vincendo contro Golden State gara 4 per 119-109 ha evitato il definitivo ko che ne sarebbe derivato in caso di un ulteriore successo di Curry e compagni. Lo ricordiamo, queste finali di conference dei playoff NBA si giocano al meglio delle sette gare. La serie tra Dallas e Golden State vede ora la squadra californiana in vantaggio per 3-1. Già nel prossimo match in programma nella notte tra venerdì e sabato Golden State potrebbe chiudere il discorso puntando dritta verso le Finals dei playoff NBA.

Nella partita vinta finalmente Doncic ha superato il confronto a distanza con Curry. Lo sloveno ha siglato 30 punti nei 38 minuti giocati completati da 14 rimbalzi e 9 assist. Dovrà ora in gara 5 portare la squadra per mano e offrire un’altra grande prestazione per alimentare la luce della speranza, sportivamente parlando. Evitato quindi quello che sarebbe stato un umiliante “cappotto”, vedremo se tutto ciò avrà dato una scossa alla squadra texana.

Nell’altra finale di Conference di questi playoff NBA, quella tra Boston e Miami, regna invece l’equilibrio più assoluto. Siamo al momento sul 2-2. Nell’ultima uscita i Celtics hanno recuperato lo svantaggio imponendosi in maniera netta per 102-82. Best scorer Tatum con 31 punti in 34 minuti con 8 rimbalzi e 5 assist. Si torna in campo domani notte per gara 5 ( 02,30 ora italiana), per Miami l’imperativo di dimenticare una prestazione disastrosa e riportarsi in vantaggio nella finale di conference playoff NBA a Est.