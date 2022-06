Basket Finals Nba, Golden State vince e ora vede l’anello

Basket Finals Nba, i Golden State Warriors hanno vinto in casa gara 5 per 104-94 e si sono ora portati in vantaggio per 3-2 nella serie. Serata negativa per i Celtics quanto a risultato perchè questa sconfitta consegna nelle mani di Curry e compagni il primo match point. In caso di successo infatti in gara 6 i californiani vinceranno il titolo . Boston deve dunque fare i conti con due sconfitte consecutive che di fatto interrompono l’equilibrio della serie, interessante sarà vedere la reazione di Tatum e compagni.

Golden State vincono senza le triple di Curry

Gara 5 di queste Finals Nba di basket ha visto la vittoria davvero importante per Golden State anche e soprattutto perchè arrivata in una serata in cui non ha brillato la stella di Steph Curry costretto ad accontentarsi di 16 punti con 0/9 dall’arco. Incredibile per essere vero, ci sarebbe da domandarsi che piega avrebbe preso la gara se anche lui fosse stato in serata di grazia come spesso gli capita. L’equazione non è di quelle perfette perchè probabilmentee proprio l’appannamento al tiro di Curry ha responsabilizzato il resto della squadra che ha capito che doveva cavarsela da sola.

Gara 5 Finals Nba, Wiggins MVP

In una giornata in cui in maniera sorprendente non entravano i tiri dalla distanza del cecchino Steph Curry, MVP del match è stato Wiggins autore di 26 punti e 13 rimbalzi. Ottima la prova anche di Klay Thompson autore di 21. Lato Celtics non sono bastati i 27 di Tatum e i 20 di Smart per evitare un ko che potrebbe rivelarsi di quelli estremamente pesanti.

Gara 6 è in programma nella notte tra giovedì e venerdì a Boston alle 03,00 ora italiana, Golden State in caso di vittoria festeggerà il titolo. Per i Celtics dunque vietato sbagliare perchè non ci sarà appello, unica strada vincere gara 6 per giocarsi tutto nell’atto finale.