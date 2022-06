Finals Nba, Golden State domina gara 2 e porta la serie in parità

Finals Nba, è arrivata nella notte la perentoria risposta di Golden State che dopo aver gettato all’aria la vittoria in gara 1 facendosi rimontare nel quarto periodo, avanti +12, con un parziale di 0-17, si è prontamente rifatta letteralmente dominando gara 2 e vincendo per 107-88. Un caso dunque la vittoria all’esordio dei Caltics? Impossibile e presto per dirlo, per il momento c’è da registrare la “rabbiosa” reazione di Curry e compagni che evidentemente hanno voluto dimostrare la loro vera pasta.

Siamo dunque sull’1-1 in queste Finals Nba che promettono spettacolo.

Nella partita di questa notte (ora italiana) tra le fila dei Warriors da registrare ci sono i 29 punti di Steph Curry, top scorer del match seguito da Tatum a quota 28.

Ora le Finals Nba si spostano in Massachussets, gara 3 e gara 4 si svolgeranno al Boston Garden e lì scopriremo se davvero i Celtics possono puntare all’anello.

Gara 3 delle Finals Nba in programma nella notte tra mercoledì e giovedì.