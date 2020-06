Virtus Bologna: David Cournooh saluta tutti, intanto Baraldi promette un grande futuro

Dopo due campionati passati con la Virtus Bologna la guardia David Cournooh ha salutato tutti con un messaggio sul suo profilo Instagram: “Grazie di tutto“, inserendo, anche alcune foto che ritraggono i suoi momenti migliori con la maglia bianconera.

Complessivamente sono 78 le gare disputate in maglia virtussina con la quale ha vinto la scorsa stagione la Champions League; in totale sono stati 313 i punti realizzati con 125 rimbalzi e 47 assist. In questa annata terminata in anticipo per l’emergenza Covid-19 ha avuto una media di 4.6 punti, 1.7 rimbalzi e 0.6 assist in Serie A, mentre in EuroCup 3.3 punti, 2.1 rimbalzi e 0.6 assist.

Virtus Bologna, parla Luca Baraldi

Parlando del futuro, ieri l’amministratore delegato del club felsineo Luca Baraldi promette un futuro radioso con grandi investimenti anche per un’eventuale partecipazione all’Eurolega; queste le sue parole a riguardo: Crediamo che la partita sia ancora aperta e perciò rimaniamo alla finestra in attesa di sviluppi. Parteciperemo all’EuroCup ma stiamo creando una squadra competitiva anche per l’Eurolega. I nostri investimenti sono nell’ambito di un’azienda sportiva, qual è la Virtus Segafredo, e non come società sportiva: in questo ci distinguiamo da Milano. Non prenderemo un fuoriclasse da 5 milioni di dollari, ma nemmeno da 2. La nostra stella ce l’abbiamo già: parlo, ovviamente, di Milos” (Teodosic ndr).