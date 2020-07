Basket mercato Serie A, tutti i roster delle 14 squadre

Non è ancora chiara la situazione riguardante al campionato di Serie A di basket 2020/2021, per quanto riguarda il mercato delle 14 squadre (Roma e Cremona sono in forse) attualmente iscritte per la prossima stagione invece in molti casi è già in via di definizione.

Ecco la situazione aggiornata al 21 luglio 2020, squadra per squadra:

Basket Mercato Serie A 2020/2021

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA (All. Djordjevic, confermato)

1: Teodosic, Pajola

2: Markovic, ADAMS (da Malaga), Deri

3: Weems, ABASS (da Brescia)

4: Ricci, ALIBEGOVIC (da Roma)

5: Gamble, Hunter, TESSITORI (da Treviso)

Obiettivi: nessuno.

DINAMO SASSARI (All. Pozzecco, confermato)

1: Spissu, PUSICA (da Pesaro)

2: KRUSLIN (dal Cedevita Zagabria), S. Gentile, Re

3: BURNELL (da Cantù), TREIER (da Ravenna), Devecchi

4: TILLMANN (da Hapoel Gilboa), BENDZIUS (dal Lietuvos Rytas), Bucarelli

5: Bilan, GANDINI (da Varese)

Obiettivi: nessuno

GERMANI LEONESSA BRESCIA (All. Esposito, confermato)

1: CHERY (da Nanterre), Vitali

2: KALINOSKI (dal Banvit), BORTOLANI (da Milano), PARRILLO (da Orzinuovi)

3: CRAWFORD (da Milano), Moss

4: Sacchetti, ???

5: BURNS (da Milano), ???

Obiettivi: Malcolm Thomas, Jalen Jones, Andrea Ancellotti, TJ Cline (da ufficializzare).

OLIMPIA MILANO (All. Messina, confermato)

1: DELANEY (dal Barcellona), Rodriguez, Cinciarini

2: PUNTER (dalla Stella Rossa), Roll, MORETTI (da Texas Tech)

3: SHIELDS (dal Baskonia), Micov, Moraschini

4: LEDAY (dallo Zalgiris), DATOME (dal Fenerbahce), Brooks

5: Tarzcewski, HINES (dal Cska Mosca), Biligha

Obiettivi: nessuno.

HAPPYCASA BRINDISI (All. Vitucci, confermato)

1: Thompson, Zanelli

2: VISCONTI (da Mantova), ???

3: BELL (dal Promitheas Patrasso), UDOM (da Verona)

4: WILLIS (dal Ratiopharm Ulm), Gaspardo

5: Cattapan, ???, ???

Obiettivi: nessuno.

UMANA REYER VENEZIA (All. De Raffaele, confermato)

1: Stone, A. De Nicolao, D’ERCOLE (da Pistoia)

2: Tonut, Casarin

3: Bramos, Chappell, Cerella

4: Daye, FOTU (da Treviso), Mazzola

5: Watt, Widmar, Possamai

Obiettivi: nessuno.

POMPEA FORTITUDO BOLOGNA (All. SACCHETTI, nuovo)

1: Fantinelli, SABATINI (da Urania Milano), ???

2: BANKS (da Brindisi), PALUMBO (da Treviglio)

3: Aradori, FLETCHER (da Ura), Dellosto

4: WITHERS (da Gran Rapids Drive), Mancinelli, ???

5: HAPP (da Cremona), TOTE’ (da Pesaro)

Obiettivi: Travis Diener, Rawle Alkins

AQUILA BASKET TRENTO (All. Brienza, confermato)

1: BROWNE (dal Darussafaka), Forray

2: MORGAN (dal Crasheilm Merlins), SANDERS (da Anversa), CONTI (da Montegranaro)

3: Mezzanotte, ???

4: MAYE (dai Wisconsin Herd), Pascolo

5: Lechtaler, Ladurner, ???

Obiettivi: Michele Vitali, Jahlil Tripp.

OPENJOB METIS VARESE (All. Caja, confermato)

1: RUZZIER (da Cremona), G. DE NICOLAO (da Agrigento)

2: ???, ???

3: STRAUTINS (da Trieste), DE VICO (da Cremona)

4: ANDERSSON (dal BC Lulev), Ferrero

5: SCOLA (da Milano), MORSE (da Imola)

Obiettivi: Toney Douglas, Ingus Jankovics

SAN BERNARDO PALLACANESTRO CANTU’ (All. Pancotto, confermato)

1: SMITH (da Sassari), ???

2: WOODARD (dal Bayreuth), Procida, Baparapè

3: Pecchia, La Torre

4: THOMAS (da Groningen), LEUNEN (dalla Fortitudo Bologna)

5: KENNEDY (da McNeese State), BAYEHE (da Roseto)

Obiettivi: nessuno

GRISSINBON REGGIO EMILIA (All. MARTINO, nuovo)

1: TAYLOR (da Le Mans), Candi

2: KYZLINK (da Roma), Porfilio, ???

3: ???, ???

4: BALDI ROSSI (dalla Virtus Bologna), Diouf

5: ???, ???

Obiettivi: Jake Cohen

DE’ LONGHI UNIVERSO TREVISO BASKET (All. Menetti, confermato)

1: RUSSELL (Crailsheim Merlins), Imbrò

2: CHEESE (da Akron Zips), Logan

3: CARROLL (da Bergamo), ???

4: AKELE (da Cremona), Chillo

5: MEKOWULU (da Orzinuovi), VILDERA (da Rieti)

Obiettivi: nessuno

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE (All. Dalmasson, confermato)

1: Fernandez, LAQUINTANA (da Brescia)

2: Cavaliero, ???

3: HENRY (da OKC Blue), ALVITI (da Treviso), Coronica

4: UDANOH (da Venezia), Da Ros

5: UPSON (da Strasburgo), GRAZULIS (da Tortona)

Obiettivi: Frank Gaines, Javonte Hawkins

PROSCIUTTO CARPEGNA PESARO (All. REPESA, nuovo)

1: TAMBONE (da Varese), ???

2: MASSENAT (da Andorra), ???

3: Drell, DELFINO (dalla Fortitudo Bologna)

4: Zanotti, ???

5: Basso, ???

Obiettivi: Tyler Cain, Tommaso Baldasso, Christian Wright, Riccardo Cervi, Marko Filipovity, Jordan Murphy, Travis Diener