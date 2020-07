Basket, Olimpia Milano: ecco il roster completo per la stagione 2020-21

Il mercato di basket è ancora in evoluzione ma alcune squadre come l’Olimpia Milano hanno già completato il roster per la stagione 2020-21 che sulla carta è quella che si è rinforzata di più grazie anche all’ottimo budget che ha potuto spendere per acquistare giocatori importanti che dovranno lanciare finalmente il club meneghino non solo a vincere lo scudetto, ma anche a qualificarsi ai playoff di Eurolega che in casa milanese manca ormai da troppo tempo.

Coach Ettore Messina praticamente ha tre quintetti da poter schierare e far ruotare in campionato che in Europa; sono stati otto i giocatori confermati, mentre sicuramente il colpo più importante è stato quello dell’ala piccola azzurra Luigi Datome prelevato dai turchi del Fenerbahce in crisi economica. Nel mercato d’entrata è arrivato un altro giocatore italiano, ovvero Davide Moretti che giocava in NCAA con Texas Tech, mentre molto importanti sono stati gli arrivi (soprattutto per la loro esperienza in campo europeo) di Kyle Hines, Shavon Shields, Kevin Punter e Zach LeDay; questo quartetto dovrà cercare assolutamente fare la differenza in Eurolega dove ovviamente il livello tecnico rispetto al campionato italiano è molto più elevato. Da non sottovalutare l’arrivo di Malcom Delaney, due stagioni in Nba (2016-18) con gli Atlanta Haws.

Le cessioni sono state complessivamente sette: Keifer Sykes (libero), Drew Crawford (Germani Brescia), Christian Burns (Germani Brescia), Nemanja Nedovic (Panathinaikos), Amedeo Della Valle (Gran Canaria), Luis Scola (Varese), Arturas Gudaitis (Zenit San Pietroburgo).

Di seguito riportiamo arrivi e giocatori confermati, ricordando che l’Olimpia Milano comincerà ufficialmente la stagione il 29 agosto con la Supercoppa Italiana che quest’anno si svolgerà a gironi (sei da tre) dove si qualificheranno ai quarti di finale le prime classificate e le due migliori seconde. I quarti si disputeranno il 12 e 13 settembre, mentre la Final Four, (in sede da stabilire), è prevista per il 19 e il 20 settembre. Il campionato di Serie A invece partirà l’ultimo weekend di settembre.

Olimpia Milano, il roster 2020-21

Confermati: Andrea Cinciarini, Riccardo Moraschini, Paul Biligha, Jeff Brooks, Kaleb Tarczewski, Michael Roll, Sergio Rodriguez, Vladimir Micov.

Acquisti: Gigi Datome (Fenerbahce), Shavon Shields (Baskonia), Zach LeDay (Zalgiris Kaunas), Davide Moretti (Texas Tech, NCAA), Kyle Hines (CSKA Mosca), Malcolm Delaney (Barcellona), Kevin Punter (dalla Stella Rossa),

Coach: Ettore Messina