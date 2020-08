Basket, Supercoppa italiana: definiti i quattro gironi

Pochi minuti fa la Lega Basket ha ufficializzato i gironi della Supercoppa italiana (inizio 27 agosto) che quest’anno sarà quella del centenario e che vedrà una nuova formula, ovvero quella con quattro gironi da quattro squadre con partite di andata e ritorno e dove le prime classificate accederanno alle Final Four che si disputeranno alla Virtus Segafredo Arena di Bologna venerdì 18 e domenica 20 settembre.

Ricordiamo che i quattro raggruppamenti sono stati fatti su base territoriale per ridurre al minimo spostamenti e pernottamenti e dunque quattro delle cinque squadre lombarde sono capitate insieme, con la quinta, Cremona, che sarà insieme alle due formazioni bolognesi e Reggio Emilia. Negli altri due gironi, ci sono le due venete Umana Venezia e Universo Treviso insieme a Aquila basket Trento e Pallacanestro Trieste, mentre la Dinamo Sassari è stata inserita insieme a New Basket Brindisi, Virtus Roma e Victoria Libertas Pesaro.

Supercoppa italiana, i quattro gironi

Girone A: Basket Brescia Leonessa, Olimpia Milano, Pallacanestro Varese e Pallacanestro Cantù.

Girone B: Virtus Bologna, Vanoli Cremona, Fortitudo Bologna e Pallacanestro Reggiana.

Girone C: Umana Reyer Venezia, Aquila Basket Trento, Universo Treviso Basket e Pallacanestro Trieste.

Girone D: Dinamo Sassari, New Basket Brindisi, Virtus Roma e Victoria Libertas Pesaro.