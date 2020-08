LBA, Diritti TV: giovedì si decide, Supercoppa in chiaro

Giovedì 20 agosto alle ore 12 vi sarà l’ultimo termine per la presentazione delle offerte di acquisizione dei diritti televisivi per la trasmissione delle partite del campionato di Serie A di basket nel biennio 2020/2021 e 2021/2022.

Il range di possibilità che si rinnovi l’accoppiata Eurosport-Rai è alta, ma ci sono delle novità.

Assegnazione diritti TV 2020/2022: la situazione

Gli attuali partner televisivi della Lega Basket Serie A ricordiamo essere Rai per le partite trasmesse in chiaro ed Eurosport per le partite trasmesse in versione Pay-Per-View con tanto di player online.

Come riporta Italia Oggi, anche altri competitors hanno chiesto l’invio della propria offerta economica alla Lega Basket: sono Mediaset, Sky ed Infront.

La base d’asta per i pacchetti pay è 1.6 milioni di euro per la stagione 2020/2021 e 1.7 milioni di euro per la stagione 2021/2022: ciò comprende stagione regolare, playoff, Coppa Italia e Supercoppa con la finale obbligatoriamente da trasmettere in chiaro, mentre il resto può essere diffuso anche tramite servizio OTT (come ad esempio Eurosport Player o Sky Go).

Per il pacchetto free che comprende il posticipo in stagione regolare, i playoff e la Coppa Italia, la base d’asta è 600 mila euro per la stagione 20/21 e 650 mila per la stagione 21/22: a chi verrà assegnato il pacchetto free verrà data la possibilità di trasmissione degli highlights dalle 23 della domenica o alla fine dei turni infrasettimanali, utilizzabili anche nelle trasmissioni sportive in TV e nei notiziari.

Attenzione alla situazione Infront: si era parlato su SuperBasket di un accordo con Lega Basket dal 2021 per la totale gestione dei diritti TV, con l’abilitazione alla gestione del marketing di LBA.

Tutto tace ma occhio ad Infront, che potrebbe effettuare un vero e proprio sorpasso sulle concorrenti a poche ore dal termine della presentazione dell’offerta.

Infront gestisce inoltre da molti anni i diritti della Serie A di calcio e della Lega Volley maschile.