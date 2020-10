Basket, dove vedere Fortitudo Bologna-Olimpia Milano: streaming e diretta tv Serie A

Oggi pomeriggio alle ore 17 al PalaDozza si disputerà il match Fortitudo Bologna-Olimpia Milano, valevole per la quinta giornata di campionato di Serie A; le due squadre hanno cominciato la stagione in modo opposto, con gli emiliani di Meo Sacchetti che hanno ottenuto solo due punti, mentre i lombardi di Ettore Messina sono a punteggio pieno.

Novità importante è che ieri nel primo pomeriggio il club milanese ha comunicato un caso di positività al Covid-19 all’interno del team, il soggetto è totalmente asintomatico e sta seguendo in isolamento le procedure previste dal protocollo sanitario con tutto il gruppo che è stato sottoposto immediatamente ad ulteriore test il cui esito è stato negativo.

I precedenti in terra bolognese sono 42 con i padroni di casa in leggero vantaggio per 22-20; nella scorsa stagione (17 novembre 2019), la Fortitudo ebbe la meglio con il punteggio di 85-80 grazie soprattutto alla doppia doppia di Sims (17+11 rimbalzi) e un buon contributo da Aradori e Robertson rispettivamente 13 e 16 punti, mentre per l’Olimpia si registrarono i 23 punti di Nedovic e i 14 di Brooks.

Gli arbitri della sfida saranno Tolga Sahin di Messina, Denny Borgioni di Roma e Marco Pierantozzi di Brescia.

Segui live Fortitudo Bologna-Olimpia Milano su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Dove vedere Fortitudo Bologna-Olimpia Milano in streaming e diretta tv

Gli appassionati di basket potranno seguire l’incontro tra Fortitudo Bologna-Olimpia Milano, valido per la quinta giornata di campionato con palla a due alle ore 17, in diretta tv su Eurosport 2 HD (canale 211 di Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.20.

L’incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport.

Il match tra la squadra emiliana e quella lombarda sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2 HD. Attiva il tuo abbonamento a 9.99€/mese.