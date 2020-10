Dove vedere Allianz Trieste-Olimpia Milano: diretta streaming basket Serie A

Oggi pomeriggio alle ore 17 all’Allianz Dome (capienza massima1000 persone) si disputerà il match tra Allianz Trieste-Olimpia Milano, valevole per la terza giornata di campionato di Serie A. Le due squadre si trovano in testa alla classifica con quattro punti insieme a Varese e Venezia (ieri sera la Virtus Bologna ha perso clamorosamente in casa contro la Vanoli Cremona), ma mentre le vittorie dei lombardi erano preventivabili quella di domenica scorsa sul campo della Dinamo Sassari per i giuliani francamente non era pronosticabile, mentre all’esordio c’era stato il successo casalingo contro Cremona.

Dunque si prospetta una bella gara con gli uomini di Ettore Messina che hanno fatto anche l’en plein anche in Eurolega sconfiggendo in trasferta il Bayern Monaco in casa e il Villeurbanne, dimostrando un ottimo stato di forma che già si era visto nella Supercoppa italiana, vinta in finale contro la Virtus Bologna.

Sono 46 i precedenti tra le due squadre con l’Olimpia avanti nettamente per 35-11 anche se in casa di Trieste il bilancio è in perfetta parità (11-11); nella scorsa stagione le scarpette rosse espugnarono l’Allianz Dome (25 gennaio) con un netto 85-67.

Gli arbitri dell’incontro saranno Alessandro Martolini di Roma, Guido Di Francesco di Teramo e Sergio Noce di Latina.

Dove vedere Allianz Trieste-Olimpia Milano: diretta streaming

L’incontro tra Allianz Trieste-Olimpia Milano (terza giornata di Serie A), non sarà visibile in televisione, ma solamente in streaming e più precisamente su Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Per chi non avesse la possibilità di vedere il match, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dei due club saranno possibili seguire in diretta gli aggiornamenti live del match.