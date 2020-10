LBA: rimonta e spettacolo, Brindisi batte anche Treviso

LE PAROLE DEL COACH DI BRINDISI VITUCCI:

“Abbiamo capitalizzato una partita importantissima con una partita a due volti degna dei migliori libri di letteratura. Inguardabili nel primo tempo e sontuosi nel secondo tempo. Confortante saper reagire e reindirizzare la partita individualmente e collettivamente. Dobbiamo tenere bene in mente tuttavia che non possiamo permettercelo, non sempre potremo fare una ripresa da 61-30 di parziale. Questa squadra ha bisogno del rendimento costante mediamente alto e del contributo di tutti, anche di chi gioca pochissimo. Solo così potremo toglierci soddisfazioni e continuare a vincere e giocare assieme. Sono convinto che possiamo fare di più.”

LE PAROLE DEL COACH DI TREVISO MENETTI:

“Peccato perchè avevamo fatto 20 minuti ottimi su entrambi i lati del campo. Ci aspettavamo il ritorno di Brindisi, ma siamo rimasti impreparati, sciogliendoci completamente, e questa è la cosa più negativa. Abbiamo completamente perso il focus difensivo, che ci aveva permesso di andare avanti nei primi due quarti. A quel punto Brindisi ha preso ritmo anche con un divario troppo largo per noi per quello che si è visto in campo. Non va bene aver mollato la presa nel momento in cui le cose non andavano bene, quindi torniamo a casa con voglia di lavorare ed esser pronti per la prossima partita.”