Olimpia Milano-De’ Longhi Treviso: dove vedere basket Serie A, oggi 4 ottobre

Oggi pomeriggio alle ore 17 al Mediolanum Forum di Assago si disputerà il match tra Olimpia Milano-De’ Longhi Treviso, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A, con il gruppo Armani che ha deciso di invitare per l’esordio casalingo, medici e operatori sanitari che si sono distinti e si stanno distinguendo nella lotta per contrastare la diffusione del virus Covid-19.

Nel turno d’esordio le due squadre hanno entrambe vinto: i lombardi di coach Ettore Messina hanno espugnato il campo di Reggio Emilia per 87-71, mentre i veneti di coach Massimiliano Menetti hanno avuto la meglio a domicilio sulla Dolomiti Energia Trentino per 84-80. I padroni di casa dovranno gestire le forze al meglio visto che venerdì sera hanno disputato il primo turno di Eurolega in trasferta a Monaco di Baviera contro il Bayern.

Sono 34 i precedenti a Milano con le scarpette rosse avanti per 26-8, la stagione scorsa questo match si è giocato il 12 gennaio con vittoria larga dei padroni di casa per 91-67.

Gli arbitri della gara saranno Lorenzo Baldini di Firenze, Fabrizio Paglialunga di Taranto e Mauro Belfiore di Napoli.

Olimpia Milano-De’ Longhi Treviso: dove vedere il match

L’incontro tra Olimpia Milano-De’ Longhi Treviso, non sarà visibile in televisione, ma solamente in streaming e più precisamente su Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Per chi non avesse la possibilità di vedere il match, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dei due club saranno possibili seguire in diretta gli aggiornamenti live del match.