Settima vittoria di fila battendo anche Sassari in LBA, ottavo successo consecutivo per una Happy Casa Brindisi da record.

La Happy Casa Brindisi non smette di stupire e sognare, regalando l’ennesima prestazione stagionale sopra le righe da 100 punti realizzati contro Sassari.

Ottima difesa e concentrazione, capacità di sopperire alla mancanza di Willis trovando sempre protagonisti diversi a seconda dei momenti dell’incontro. Da sottolineare il miglior Udom della stagione, autore di 11 punti con 4/4 da due e 9 rimbalzi a sfiorare la doppia doppia. Thompson e Harrison si prendono le responsabilità nei momenti decisivi, Visconti conferma l’ottimo stato di forma andando a referto in doppia cifra (10 punti con 2/3 da tre). Bell mette in cascina una doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi. Perkins e Krubally solidi come una roccia sotto canestro. Ottimo contributo anche da parte di Gaspardo e il capitano Zanelli.



Dinamo Sassari – New Basket Brindisi 87-100

Sassari: Burnell 13, Bendzius 1, Bilan 29, Devecchi ne, Gentile 16, Treier 2, Kruslin 3, Spissu 13, Tillman 10, Gandini ne, Martis ne, re ne. All. Pozzecco.



Brindisi: Zanelli ne, Udom 11, Gaspardo 6, Visconti 10, Harrison 24, Perkins 15, Krubally 2, Bell 17, Thompson 15, Guido ne, Cattapan ne. All. Vitucci

Parziali: 23-31, 23-25, 23-18, 18-26.

Progressivi: 23-31, 46-56, 69-74, 87-100.

Usciti per 5 falli: Gaspardo (Brindisi)

Top Rimbalzi: Bilan 7 (Sassari); Bell 10 (Brindisi)

Top Assist: Spissu 4 (Sassari); Thompson 7 (Brindisi)

Top Valutazione: Bilan 34 (Sassari); Harrison 24 (Brindisi)

Tiri liberi: Sassari 20/26, Brindisi 9/11.

Percentuale di tiro: Sassari 30/56 (7/24 da tre, ro 8, rd 19), Brindisi 39/76 (13/35 da tre, ro 19, rd 26).