Happy Casa Brindisi – Fortitudo Lavoropiù Bologna (ore 20.45, Rai Sport HD e Eurosport Player)



10 i precedenti tra Brindisi e Fortitudo Bologna, ancora nessuna vittoria per i pugliesi. 5 gare giocate a Brindisi e 5 a Bologna, tutte vinte dalla Fortitudo Bologna. 3 sole le gare giocate in Serie A/A1, quella della scorsa stagione e le due della stagione 1981/82.

ALLENATORI: 19 i precedenti tra i due allenatori, compresa la finale di Coppa Italia 2019 quando Sacchetti portò al titolo la Vanoli Cremona. In totale le vittorie di Sacchetti sono 13 contro le 6 di Vitucci. Vitucci ha battuto la F soltanto in un’occasione, nei playoff Scudetto del 1999 quando allenava Imola. Sacchetti contro Brindisi ha un record di 14 gare vinte su 20 giocate. Da segnalare che Vitucci è alla panchina numero 80 con Brindisi mentre Sacchetti ha allenato 30 gare con Brindisi vincendone 14.

E sarà la prima a Brindisi con Banks da avversario. “Adrian – commenta coach Vitucci – lo rivedremo volentieri da avversario e non da nemico. Dispiace che non ci sarà il pubblico perché avrebbe meritato la stessa accoglienza che il caldo ed il corretto pubblico brindisino ha riservato a Piero Bucchi la scorsa stagione. Banks resterà nei libri di storia della pallacanestro brindisina come i grandi Malagoli, Fischetto, Howard etc…”

I presupposti per una bellissima gara ci sono tutti. Per Bologna in dubbio la presenza in campo di Fantinelli e Aradori mentre ad esordire sarà il nuovo acquisto Cusin (centro). Per il roster di Brindisi non ci dovrebbero essere novità se non per un lieve infortunio di Thompson che dovrebbe essere comunque presente in campo. Di certo ci sarà attesa per l’ex capitano Adrian Banks che esordirà da avversario al PalaPentassuglia e il ritorno dell’ex coach Sacchetti.



Happy Casa Brindisi 4 vittorie e 1 sconfitta. 83.4 punti di media in 5 partite giocate:

52.3% da 2

29.4% da 3

79.5% tiri liberi

Fortitudo Lavoropiù Bologna 4 sconfitte e 1 vittoria. 81.8 punti di media in 5 partite giocate:

52.4% da 2

36.0% da 3

63.4% tiri liberi

Harrison e Banks a confronto

D’angelo Harrison nato il 14 agosto 1993 (27 anni). 193cm per 92 kg. Ricopre il ruolo di ala. Ha segnato in media 19.2 punti, 3.8 rimbalzi e 3.8 assist per partita, giocando 5 partite con l’ Happy Casa Brindisi durante la stagione regolare LBA Serie A 2020-2021.

48.5% da 2 punti (16/33)

29.3% da 3 punti (12/41)

90.3% tiri liberi (28/31)

Ha fissato il suo massimo della stagione con 27 punti in 34 minuti contro la De’Longhi Treviso il 18 ottobre 2020. Record di stagione con 7 rimbalzi in 30 minuti contro l’Umana Reyer Venezia il 27 settembre 2020. Record con 5 assists in 30 minuti contro la Virtus Roma il 4 ottobre 2020.

Ha segnato 10 punti e più 5 volte in 5 partite.

Ha segnato 20 punti e più 2 volte in 5 partite.

Adrian Banks nato il 9 febbraio 1986 (34 anni). 191cm per 88kg. Ricopre il ruolo di guardia. Ha segnato in media 13.8 punti, 1.8 rimbalzi e 3.8 assist per partita, giocando 4 partite con la Fortitudo Lavoropiù Bologna durante la stagione regolare LBA Serie A 2020-2021.

50.0% da 2 punti (10/20)

42.9% da 3 punti (9/21)

72.7% tiri liberi (8/11)

Ha fissato il suo massimo della stagione con 23 punti in 33 minuti contro il Banco di Sardegna Sassari il 18 ottobre 2020. Record di stagione con 3 rimbalzi in 33 minuti contro l’AX Armani Exchange Milano il 25 ottobre 2020. Record con 7 assists in 33 minuti contro l’AX Armani Exchange Milano il 25 ottobre 2020.

Ha segnato 10 punti e più 2 volte in 4 partite.

Ha segnato 20 punti e più 1 volte in 4 partite.