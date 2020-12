Dove vedere Olimpia Milano-Happy Casa Brindisi: streaming e diretta tv?

Oggi pomeriggio alle ore 17 al Mediolanum Forum (a porte chiuse) si disputerà il match Olimpia Milano-Happy Casa Brindisi, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Sara un gara molto importante visto che lombardi e pugliesi si trovano rispettivamente al primo e secondo posto in classifica con 18 e 16 punti (due punti sono stati tolti in settimana ad entrambe per la rinuncia della Virtus Roma).

La squadra di coach Ettore Messina venerdì sera è uscita sconfitta dal campo del Barcellona per 87-71 nell’incontro di Eurolega, dopo le due belle vittorie in trasferta, la prima domenica a Varese in campionato e la seconda martedì a Mosca contro il Khimki sempre in campo europeo. La formazione di coach Francesco Vitucci, nell’ultimo match di Serie A ha sconfitto in casa l’Acqua San Bernardo Cantù per 85-71.

Sono tredici i precedenti in terra lombarda tra le due squadre, con i padroni di casa in nettissimo vantaggio per 12-1, l’unica vittoria brindisina si è registrata proprio nell’ultima stagione (13 ottobre 2019), spezzando dunque un tabù infinito, grazie al 92-89 finale con 28 punti di Tyler Stone (ora a Nanterre). Gli arbitri di quest’oggi saranno Carmelo Lo Guzzo di Catanzaro, Mark Bartoli di Trieste e Gianluca Capotorto di Palestrina (Roma).

Dove vedere Olimpia Milano-Happy Casa Brindisi

Gli appassionati di basket potranno seguire l'incontro tra Olimpia Milano-Happy Casa Brindisi, valevole per l'undicesima giornata di campionato con palla a due alle ore 17, in diretta tv su Eurosport 2 HD (canale 211 di Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player con collegamento a partire dalle ore 16.50.

L'incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com.

