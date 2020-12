Oggi pomeriggio alle ore 17.30 al Palasport Lino Oldrini (a porte chiuse), si disputerà Openjobmetis Varese-Olimpia Milano, match valevole per la decima giornata di campionato. La squadra meneghina di coach Ettore Messina viene dalla sconfitta casalinga di Eurolega contro i greci del Panathinaikos per 80-77, mentre in Serie A è a punteggio pieno grazie alle nove vittorie in altrettante gare e a +2 su l’Happy Casa Brindisi prima inseguitrice. I varesini di coach Massimo Bulleri, bravo a rimettere la squadra nei giusti binari dopo un inizio di stagione negativo (cinque i ko consecutivi) che aveva visto l’esonero dell’esperto Attilio Caja, si trovano all’ottavo posto insieme alla Dolomiti Energia Trentino (8 punti), con cui c’era stato il prezioso successo in trasferta per 77-74 prima della sosta di fino novembre.

Sono 86 i precedenti in casa di Varese, con quest’ultimi in vantaggio per 45-41, mentre in questa stagione il derby lombardo si è disputato lo scorso 29 agosto per la Supercoppa Italiana con vittoria meneghina per 110-77. Gli arbitri saranno Michele Rossi di Anghiari (Arezzo), Denny Borgioni di Roma e Andrea Valzani di Martina Franca (Taranto).

Dove vedere Openjobmetis Varese-Olimpia Milano

L’incontro tra Openjobmetis Varese-Olimpia Milano (decima giornata di Serie A), non sarà visibile in televisione, ma solamente in streaming e più precisamente su Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Per chi non avesse la possibilità di vedere il match, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dei due club saranno possibili seguire in diretta gli aggiornamenti live.