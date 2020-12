Fortitudo Bologna, il saluto di Meo Sacchetti

Finisce l’avventura per Meo Sacchetti in casa Fortitudo Bologna, dopo l’annuncio in estate del arrivo a Bologna del CT della nazionale ed ex Dinamo Sassari, arrivato per portare in alto il club bolognese in questo periodo difficile del Covid-19.

Al suo posto Luca Dalmonte

Dopo una serie di sconfitte e una sola vittoria in suo favore, in cui la sua squadra viaggiava in ultima posizione con soli 2 punti a suo favore. Si conclude cosi il percorso in casa bianco azzurra del coach della nazionale. Al suo posto subentra Luca Dalmonte. Ora bisogna intraprendere un nuovo cammino per riportare il team nella classifica che li compete, cercando di lasciare l’ultima posizione in classifica, già da questo turno sabato 12/12 ore 20:30, in cui incontreranno Pesaro (6° in classifica) in terra marchigiana.

Il saluto di Meo Sacchetti su Twitter

Dal profilo ufficiale di Twitter il coach ha voluto salutare così la piazza e i giocatori, queste le sue parole: ” Dolori e gioie. Dispiacere per come è andata con la Fortitudo, l’ho detto ai Ragazzi salutandoli. Auguro a loro il meglio! Grande emozione per la nascita di Nicole, figlia di di Brian e Manuela. A Brescia si è concluso un capitolo ma se ne apre un altro davvero meraviglioso!”.

https://twitter.com/RomeoSacchetti?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1336047709367754754%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.tuttobasket.net%2Fnews%2Ffbologna-saluto-sacchetti-8-12-2020%2F