LBA, dove vedere Reggio Emilia-Treviso: diretta TV e streaming

Questa sera alle ore 20.30 al “PalaBigi” di Reggio Emilia è in programma la sfida tra Unihotels Reggio Emilia e De’Longhi Treviso Basket, per il recupero della 6.a giornata del campionato di Lega Basket Serie A.

La partita non si giocò il 1 novembre a causa dei numerosi casi di positività da Covid-19 nella squadra emiliana.

Reggio Emilia-Treviso: la situazione delle squadre

Le due squadre hanno giocato entrambe 6 partite e sono appaiate al nono posto con 6 punti a testa, frutto di 3 vittorie e 3 pareggi.

La squadra di casa allenata da Antimo Martino è reduce dalla pesante sconfitta di domenica a Pesaro (84-63) dopo non aver giocato le precedenti 3 partite a causa appunto delle varie positività nel roster: prima di questa sosta forzata, Reggio Emilia aveva vinto in casa della Virtus Bologna (67-77) e battuto in casa Brescia (83-67) offrendo due prove di assoluto valore.

Ai reggini mancherà Cham, che dovrà rimanere fuori addirittura tre mesi.

Treviso negli ultimi 40 giorni ha giocato solo due partite, le altre sono state rinviate sempre per le positività al Coronavirus riscontrate negli avversari di giornata. La squadra di Max Menetti però ha saputo fare i colpacci prima al PalaDozza nella classicissima contro la Fortitudo (87-98) e poi battendo Cantù nel recupero della 5.a giornata al PalaVerde (89-82) con un Logan stratosferico in entrambi i match (rispettivamente 35 e 23 punti, 24/41 totale dal campo) e un Chillo in netto miglioramento (16 punti a Bologna e 16 con Cantù).

Roster al completo per la squadra veneta.

L’ex di turno è sicuramente Max Menetti, per 17 stagioni a Reggio Emilia: 9 stagioni da vice-allenatore e 8 da allenatore dove ha vinto un campionato di LegaDue (2011/2012), un EuroChallenge (2013/2014) e una Supercoppa Italiana (2015).

Reggio Emilia-Treviso: le parole dei protagonisti

Antimo Martino, allenatore Reggio Emilia: “Durante la sosta Nazionali abbiamo lavorato molto bene tatticamente e fisicamente, cercando di preparare i prossimi due mesi nei quali giocheremo ben 16 partite. Ci attende Treviso che è una delle squadre più in forma del campionato, un team con un coach molto capace ed esperto e ha Logan come giocatore talentuosissimo. Sarà una sfida difficile, dovremmo essere concentrati ed intensi per fare due punti che avrebbero del peso notevole”.

Massimiliano Menetti, allenatore Treviso: “Con Reggio Emilia non è mai un match normale per me. Loro sono un ottimo mix di giovani ed esperti, hanno giocatori di grande talento come Elegar e Bostic oltre a delle “pepite” come Leo Candi. Sono una squadra tosta e Martino è molto bravo a preparare le partite. Noi stiamo bene, abbiamo risolto gli acciacchi e siamo pronti per affrontare la trasferta secondo me più dura del campionato, dopo quella di Milano”.

Dove vedere Reggio Emilia-Treviso: diretta TV e streaming

Il match sarà visibile in diretta TV abbonandosi sulla piattaforma Eurosport Player; la diretta radiofonica sarà trasmessa su Radio Veneto Uno (97.5 mhz) e sulla pagina Facebook di Treviso Basket; per la prima volta su Instagram inoltre ci sarà anche la diretta del match sulla pagina “Il Tifoso Trevigiano“.