Dove vedere Olimpia Milano-Virtus Bologna: streaming e diretta tv Eurosport o Rai Sport?

Domani sera alle ore 20.15 al Mediolanum Forum di Assago (a porte chiuse) si disputerà il match Olimpia Milano-Virtus Bologna, valevole per la 28.a giornata (terzultima di ritorno) del campionato di basket Serie A. Incontro molto importante in chiave classifica visto che la squadra lombarda di coach Ettore Messina si trovano al comando insieme a Brindisi (ma seconda per via degli scontri diretti e una gara in più) con 38 punti mentre quella felsinea (un partita da recuperare contro Treviso, mercoledì prossimo) sono al terzo posto a 36 punti.

L’Olimpia vincendo metterebbe quasi al sicuro almeno il secondo posto considerando che ha vinto l’incontro d’andata disputato lo scorso 27 dicembre per 73-68, la Virtus invece per conquistare la seconda piazza deve assolutamente fare il suo match; i precedenti disputati a Milano sono 86 con i padroni di casa in vantaggio per 66-20, l’ultima sfida ad Assago risale al 27 gennaio 2019 con successo delle scarpette rosse 94-75 (la scorsa stagione la gara non si disputò per lo stop del campionato). Gli arbitri del match saranno Carmelo Paternicò di Piazza Armerina (Enna), Lorenzo Baldini di Firenze e Guido Giovannetti di Terni.

Dove vedere Olimpia Milano-Virtus Bologna in tv e streaming

Il match valevole per la 28.a giornata di campionato tra Olimpia Milano-Virtus Bologna con palla a due alle ore 20.15, sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.

L’incontro del Mediolanum Forum potrà essere visto sempre in streaming anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player. Il match tra la squadra italiana e quella turca sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport.

