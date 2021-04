Happy Casa Brindisi-Olimpia Milano: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Questa sera alle ore 20.45 al PalaPentassuglia (a porte chiuse) si disputerà il match Happy Casa Brindisi-Olimpia Milano, valevole per la 26.a giornata del campionato di Serie A che vede in classifica la squadra meneghina di coach Ettore Messina al primo posto con 36 punti e e quella pugliese di coach Francesco Vitucci subito dietro con 34 (una gara in meno). Purtroppo per la formazione di casa, vigilia piuttosto negativa visto che sono state riscontrate alcune positività all’interno del gruppo squadra con il club brindisino che si è attivato per seguire tutte le procedure richieste dai protocolli vigenti al fine di svolgere regolarmente gli impegni di Lega Basket Serie A.

Dunque sulla carta un match dal grandissimo interesse, rischia di essere a senso unico considerando anche la grande forza dell’Olimpia che venerdì sera è riuscita a conquistare un ottimo quarto posto nella stagione regolare di Eurolega (avversario dei quarti, il Bayern Monaco). Nella gara d’andata giocata nel capoluogo lombardo lo scorso 13 dicembre c’è stato il successo di Brindisi per 88-82 con 20 punti di D’Angelo Harrison e i 16 di Derek Willis; i precedenti in terra pugliese sono 15 con Milano avanti per 15-5; nella scorsa stagione l’1 febbraio 2020 le scarpette rosse si aggiudicarono l’incontro per 77-74. Gli arbitri dell’incontro saranno Michele Rossi di Anghiari (Arezzo), Mark Bartoli di Trieste ed Alessandro Nicolini di Bagheria (Palermo).

Dove vedere Happy Casa Brindisi-Olimpia Milano in tv e streaming

Il match Happy Casa Brindisi-Olimpia Milano, 26.a giornata di campionato con palla a due alle ore 20.45, sarà visibile in chiaro sia su Rai Sport (canale 227 del decoder Sky e 57 del digitale terrestre), a partire dalle ore 20.35, che in streaming gratuito collegando sul sito www.RaiPlay.it. La telecronaca sarà a cura di Maurizio Fanelli con il commento tecnico dell’ex giocatore Alessandro De Pol.