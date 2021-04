Olimpia Milano-Openjobmetis Varese: streaming e diretta tv Eurosport o Rai Sport?

Oggi pomeriggio alle ore 18.15 al Mediolanum Forum di Assago (Milano, a porte chiuse) si disputerà il match Olimpia Milano-Openjobmetis Varese, valevole per la 25.a giornata del campionato di Serie A di basket che in classifica vede i padroni di casa di coach Ettore Messina al primo posto con 36 punti, due in più della coppia Sassari-Brindisi con quest’ultimi che aspettano le scarpette rosse domenica prossima al PalaPentassuglia, mentre gli ospiti di coach Massimo Bulleri è al penultimo posto insieme Reggio Emilia a solo +2 sull’ultimo posto (Cantù 14).

Dunque gara molto importante per gli obiettivi delle due squadre con Varese che viene dall’importante vittoria casalinga dello scorso turno contro Trentino (88-70) e invece Milano ha subito un doppio ko in trasferta: in campionato contro Venezia (69-63) e in Eurolega contro il Panathinaikos (86-83 dopo un supplementare), inframezzato però dalla vittoria sul campo della Stella Rossa Belgrado (72-93).

Sono 87 i precedenti in terra milanese con l’Olimpia avanti nettamente per 60-27; l’ultimo sfida in Serie A risale alla scorsa stagione quando il 3 novembre 2019 si è registrata la vittoria della squadra di Ettore Messina per 93-69, mentre in questa stagione c’è stato anche il match di Supercoppa italiana disputato nel capoluogo lombardo lo scorso 10 settembre (91-77 il finale, sempre per Milano), oltre alla gara di Varese (6 dicembre) vinta sempre dai meneghini per 96-70. Gli arbitri del match saranno Denny Borgioni di Roma, Gabriele Bettini di Bologna e Marco Vita di Ancona.

Dove vedere Olimpia Milano-Openjobmetis Varese in streaming e diretta tv

Il match valevole per la 25.a giornata di campionato tra Olimpia Milano-Openjobmetis Varese con palla a due alle ore 18.15, sarà visibile in diretta tv su Eurosport HD (canale 210 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 18.

L’incontro del Mediolanum Forum potrà essere visto sempre in streaming anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player.

Il derby lombardo sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport.

Per chi non avesse la possibilità di vedere l’incontro, sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter delle due squadre saranno possibili seguire in diretta gli aggiornamenti live del match.

