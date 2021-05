LIVE Gara 3 Treviso-Virtus Bologna, cronaca in tempo reale

LIVE DIRETTA SCRITTA TREVISO-VIRTUS BOLOGNA

MATCH INFO: La serie è sul punteggio di 0-2 per la Virtus Bologna. Saranno assenti Kyle Weems e Amedeo Tessitori per Bologna, Alibegovic è recuperato dopo lo scontro subìto in Gara 2 la cui ferita è stata suturata con 13 punti.

Per i bolognesi ha presentato Gara 3 il coach delle “V Nere” Sasha Djordjevic: “Abbiamo lavorato tanto per arrivare qui, siamo consapevoli delle qualità di Treviso ma dobbiamo evitare ad esempio qualche palla persa forzata di troppo. Affrontiamo una squadra aggressiva che trova la sua forza nel gioco in velocità e dovremo essere bravi ad arginarli. Weems non è ancora recuperato ma domani (oggi, ndr) raggiungerà il gruppo a Treviso”.

Ha parlato in conferenza stampa per Treviso il coach dei veneti, Max Menetti: “Sento lo spirito del popolo trevigiano, quasi vorrei giocare non al PalaVerde ma a Sant’Antonino.. Ribalatare uno 0-2 è quasi impossibile, ci sono riusciti in due nella storia: proprio la Benetton è una di quelle e lo fece nel 2003 contro Reggio Calabria. Questa Virtus non è quella Viola, ma sono i playoff e tutto può accadere e noi vogliamo fare la storia: servirà qualcosa di speciale. Contiamop sul nostro entusiasmo, per i loro veterani giocare un quarto di finale è poca roba. Bologna ha comunque dei campioni straordinari”.

Buonasera cari lettori di SuperNews, quest’oggi saremo in diretta dal PalaVerde di Treviso per raccontarvi la cronaca scritta della Gara 3 di playoff dei quarti di finale Treviso-Virtus Bologna!