Olimpia Milano-Reyer Venezia: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere playoff, semifinale gara 1

Domani sera alle ore 21 al Mediolanum Forum di Assago (a porte chiuse) si disputerà il match Olimpia Milano-Reyer Venezia, valevole per gara 1 di semifinale dei playoff del campionato di Serie A; la squadra di coach Ettore Messina ha terminato la regular season al primo posto con 44 punti, mentre quella di Walter De Raffaele al quarto con 38.

Nei quarti di finale le due formazioni hanno avuto un percorso diametralmente opposto, visto che i meneghini hanno battuto facilmente la Vanoli Cremona in tre partite; ai lagunari invece sono voluti cinque match per avere meglio del Banco Sardegna Sassari, con gara 5 vinta in rimonta per 93-91, risalendo da -14. Quest’anno i due club si sono sfidati per quattro volte: nella semifinale della Supercoppa italiana e di Coppa Italia vinte entrambe dall’Olimpia rispettivamente per 76-67 e 96-65; mentre in Serie A una vittoria casalinga ciascuno (86-72 l’andata per Milano e 69-63 per Venezia).

Le due squadre si sono divise equamente gli ultimi quattro scudetti (Olimpia nel 2016 e 2018, Reyer nel 2017 e nel 2019), con i precedenti complessivi che sono 97 e che vedono avanti nettamente le “scarpette rosse” per 73-24.

Dove vedere Olimpia Milano-Reyer Venezia in tv e streaming

Il match Olimpia Milano-Reyer Venezia, semifinale gara 1 del campionato di Serie A, con palla a due alle ore 21, sarà visibile sia su Rai Sport + HD (canale 227 del decoder Sky e 57 del digitale terrestre), a partire dalle ore 20.50, sia in streaming gratuito collegandosi sul sito www.RaiPlay.it.

L’incontro sarà coperto anche su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.45. L’incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport.

Il match del Mediolanum Forum sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2. Attiva il tuo abbonamento a 9.99€/mese.