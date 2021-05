Olimpia Milano-Reyer Venezia: streaming gratis e diretta tv Rai Sport? Dove vedere gara 2

Domani sera alle ore 20.45 al Mediolanum Forum di Assago (15% della capienza) si disputerà il match Olimpia Milano-Reyer Venezia, valevole per gara 2 di semifinale dei playoff del campionato di Serie A; nel primo incontro la squadra lombarda di coach Ettore Messina ha avuto la meglio per 81-79 grazie all’ala Shavon Shields che all’ultimo secondo ha realizzato il canestro decisivo con una penetrazione, beffando il suo marcatore Mitchell Watt. L’americano dell’Olimpia è stato nominato MVP di gara 1 dove ha fornito un’ottima prestazione condita da 25 punti, mentre per la formazione lagunare di coach Walter De Raffaele, il migliore è stato Stefano Tonut che ha chiuso a quota 18.

Quella di domani sarà una sfida molto importante perche i padroni di casa vincendo si porterebbero sul doppio vantaggio in vista delle Final Four di Eurolega in programma a Colonia (Germania, 28-30 maggio); dal canto loro gli ospiti hanno la possibilità di pareggiare la serie con due partite da giocare in casa in programma il 2 giugno (ore 18) e il 4 giugno (ore 20.45). Gli arbitri del match saranno Michele Rossi, Guido Giovannetti e Denis Quarta.

Dove vedere Olimpia Milano-Reyer Venezia in tv e streaming

Il match Olimpia Milano-Reyer Venezia, semifinale (gara 2) del campionato di Serie A, con palla a due alle ore 20.30, sarà visibile sia su Rai Sport + HD (canale 227 del decoder Sky e 57 del digitale terrestre), a partire dalle ore 20.50, sia in streaming gratuito collegandosi sul sito www.RaiPlay.it.

L’incontro sarà coperto anche su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.35. L’incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport.

Il match del Mediolanum Forum sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2. Attiva il tuo abbonamento a 9.99€/mese.