Rai Sport o Eurosport? Dove vedere Olimpia Milano-Trento, streaming e diretta tv gara 2 playoff

Olimpia Milano-Trento, si gioca gara 2 dei quarti di finale. A circa 24 ore dalla prima sfida dei playoff, le due squadre ritornano sul parquet dopo la vittoria senza storia dei padroni di casa per 88-62. Il quintetto di coach Messina ha dominato la partita dall’inizio alla fine con Shields in grande spolvero e autore di 16 punti. Il match Olimpia Milano-Trento, valido come gara 2 dei quarti di finale dei playoff della LegaBasket Serie A, si gioca venerdì 14 maggio alle ore 19 nel Mediolanum Forum di Milano. Gara 3 è in programma domenica 16 maggio alle ore 21.





Dove vedere Olimpia Milano-Trento gara 2 quarti di finale playoff, streaming gratis e diretta tv Rai Sport o Eurosport?

La sfida Olimpia Milano-Trento sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2 HD (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 18.45. L’incontro del Mediolanum Forum potrà essere visto sempre in streaming anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player, e su Discovery +. Gara 2 dei playoff sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport. L’incontro non sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport. Inoltre sarà possibile collegarsi sulla pagina ufficiale Facebook e Twitter dell’Olimpia Milanoper seguire in diretta gli aggiornamenti live del match.