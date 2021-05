Virtus Bologna-De’ Longhi Treviso: streaming e diretta tv Eurosport o Rai Sport? Dove vedere playoff, gara 1

Domani alle ore 19 alla Virtus Segafredo Arena si disputerà il match tra Virtus Bologna-De’ Longhi Treviso, valevole per gara 1 dei quarti di finale dei playoff del campionato di Serie A. La squadra emiliana di coach Alexsandar Djordjevic ha terminato la regular season al terzo posto con 38 punti insieme all’Umana Venezia, ma è riuscita a conquistare il terzo posto grazie alle due vittore negli scontri diretti favorevoli.

La formazione veneta di coach Massimiliano Menetti invece ha raggiunto un ottimo sesto posto con 28 punti a parità con l’Allianz Trieste, e grazie al successo casalingo nel match di ritorno contro il giuliani per 95-76 i biancoazzurri hanno ribaltato il ko dell’andata per 84-79, finendo sopra, riuscendo a qualificarsi ai playoff, per la prima volta della sua giovane storia (2012).

In questa stagione le due squadre si sono affrontate il 30 dicembre a Treviso e il 21 aprile a Bologna, dove si sono registrate due successi dei felsinei molto netti, rispettivamente per 98-72 e 97-68. Il primo precedente invece risale alla scorsa stagione quando il 10 novembre 2019 la Virtus si impose in casa, questa volta per 84-79, mentre la gara di ritorno non si disputò per lo stop del campionato causa emergenza Coronavirus. Gli arbitri dell’incontro saranno Tolga Sahin, Mark Bartoli e Alessandro Nicolini.

Dove vedere Virtus Bologna-De’ Longhi Treviso in tv e streaming

Il match valevole gara 1 dei quarti di finale playoff di campionato tra Virtus Bologna-De’ Longhi Treviso con palla a due alle ore 19, sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 18.50.

L’incontro della Virtus Segafredo Arena potrà essere visto sempre in streaming anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player. Il match tra la squadra italiana e quella turca sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport.

