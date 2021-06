Olimpia Milano-Virtus Bologna: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere finale gara 1

Questa sera alle ore 21 al Mediolanum Forum di Assago si disputerà il match Olimpia Milano-Virtus Bologna, valevole per gara 1 della finale scudetto del campionato di Serie A; i padroni di casa di coach Ettore Messina che hanno vinto la stagione regolare con 44 punti, in questi playoff hanno eliminato prima la Dolomiti Trentino e poi la Reyer Venezia, sempre 3-0 dimostrando in entrambe le serie di essere nettamente superiore. La formazione emiliana di coach Alexsandar Djordjevic dopo il terzo posto in regular season, ha fatto fuori prima la De’Longhi Treviso e poi l’Happy Casa Brindisi anche qui sempre per 3-0 con ottime prestazioni.

I precedenti disputati a Milano sono 87 con i padroni di casa in vantaggio per 67-20; l’ultima sfida ad Assago risale allo scorso 17 aprile quando in campionato le scarpette rosse si sono imposte con il risultato di 94-84.

SEGUI OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Dove vedere Olimpia-Milano-Virtus Bologna in tv e streaming

Il match Olimpia Milano-Virtus Bologna, finale gara 1 del campionato di Serie A, con palla a due alle ore 20.45, sarà visibile sia su Rai Sport + HD (canale 227 del decoder Sky e 57 del digitale terrestre), a partire dalle ore 20.35, sia in streaming gratuito collegandosi sul sito www.RaiPlay.it.

L’incontro sarà coperto anche su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.35. L’incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport.

Il match del Mediolanum Forum sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2. Attiva il tuo abbonamento a 9.99€/mese. Attiva il tuo abbonamento a 9.99€/mese.