Reyer Venezia-Olimpia Milano: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere playoff, gara 3

Domani sera alle ore 21 al Palasport Taliercio si disputerà Reyer Venezia-Olimpia Milano, valevole per gara 3 della semifinale scudetto del campionato di basket; la squadra di Ettore Messina che viene dal terzo posto ottenuto in Eurolega dopo le Final Four di Colonia, sono in vantaggio per 2-0 grazie ai successi casalinghi 81-79 e 99-65. Dunque per i lagunari di coach Walter De Raffaele la vittoria è d’obbligo altrimenti sarà eliminazione, visto che la serie è al meglio delle cinque, con l’eventuale gara 4 in programma giovedì 4 sempre in laguna.

I precedenti in terra veneta sono 45 con i meneghini in vantaggio per 28-17; nel match disputato questa stagione in regular season (28 marzo), successo dei padroni di casa per 69-63. Gli arbitri della sfida saranno Roberto Begnis, Alessandro Martolini, e Lorenzo Baldini.

Dove vedere Reyer Venezia-Olimpia Milano in tv e streaming

Il match Reyer Venezia-Olimpia Milano, semifinale gara 3 del campionato di Serie A, con palla a due alle ore 21, sarà visibile sia su Rai Sport + HD (canale 227 del decoder Sky e 57 del digitale terrestre), a partire dalle ore 20.50, sia in streaming gratuito collegandosi sul sito www.RaiPlay.it.

L’incontro del “Taliercio” sarà coperto anche su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.45. L’incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport.

Il match del Mediolanum Forum sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2. Attiva il tuo abbonamento a 9.99€/mese.