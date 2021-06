Virtus Bologna-Olimpia Milano: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere finale gara 4

Domani 11 giugno alle ore 19 alla Segafredo Arena si disputerà il match Virtus Bologna-Olimpia Milano, valevole per gara 4 della finale scudetto del campionato di Serie A che vede le V nere di coach Alexsandar Djordjevic avanti per 3-0, risultato che alla vigilia era impensabile, soprattutto perchè le prime due partite si sono giocate nel capoluogo lombardo. Invece gli emiliani hanno dimostrato in tutte le sfide la loro superiorità in attacco ma soprattutto in difesa, dove in gara 3 hanno concesso solamente 58 punti (6 punti concessi solamente nell’ultimo quarto).

Dal canto suo l’Olimpia è arrivata all’appuntamento decisivo, presumibilmente scarica sia fisicamente sia psicologicamente, però nessuno si sarebbe aspettato tre ko in altrettante partite dopo il primo posto in regular season e l’ottima Eurolega disputata con il terzo posto finale; ora per gli uomini di coach Ettore Messina ci vorrà un miracolo perchè dovranno vincere quattro gare consecutive a cominciare dalla trasferta di stasera.

I precedenti tra le due squadre a Bologna sono 88, con i padroni di casa avanti per 53-35; oltre alla gara di ieri, in questa stagione (27 dicembre) c’è stata la sfida in regular season vinta dai meneghini per 73-68. Gli arbitri di gara 4 saranno Manuel Mazzoni, Alessandro Martolini e Denny Borgioni.

SEGUI OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Dove vedere Virtus Bologna-Olimpia Milano in tv e streaming

Il match Virtus Bologna-Olimpia Milano, finale gara 4 del campionato di Serie A, con palla a due alle ore 19, sarà visibile sia su Rai Sport + HD (canale 227 del decoder Sky e 57 del digitale terrestre), a partire dalle ore 18.50, sia in streaming gratuito collegandosi sul sito www.RaiPlay.it.

L’incontro sarà coperto anche su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di abbonamento previste) con collegamento a partire anche qui dalle ore 18.50. L’incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport.

Il match del Mediolanum Forum sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2. Attiva il tuo abbonamento a 9.99€/mese.