Basket, Supercoppa 2021: date, orari e focus, ecco cosa bisogna sapere

Torna il basket made in Italy. Come ogni anno, il primo appuntamento della stagione sarà la Supercoppa, finalizzata all’assegnazione del primo trofeo stagionale. Nella scorsa edizione, a trionfare fu l’Olimpia Milano, che non si limitò soltanto a vincere, ma dominò senza se e senza ma una competizione che, in effetti, pareva già segnata in partenza. Era solamente il preludio di un’annata strana, ma tutto sommato piacevole e piena di sorprese. I grandi delusi, almeno rimanendo all’interno dei confini nazionali, sono stati proprio i sostenitori delle scarpette rosse, per la serie, mai scommettere contro Milos Teodosic. Il genio serbo, coadiuvato dall’esperienza di Belinelli e dalla difesa sfiancante del “giovane” – si fa per dire – Pajola, è riuscito a cambiare un destino per molti già scritto, facendo tornare il tricolore a Bologna. Virtus e Olimpia saranno tra le protagoniste della fase finale di una Supercoppa innovativa, il cui format coinvolge tutte le squadre del prossimo campionato.

Supercoppa 2021: il format

La nuova Supercoppa si dividerà in due fasi: la prima avrà inizio il 3 settembre e coinvolgerà dodici squadre, divise in quattro gironi da tre, ciascuno con partite di andata e ritorno. Al termine della fase a gironi, le prime classificate di ognuno si qualificheranno per le Final Eight. Virtus Bologna (Campione d’Italia), Olimpia Milano (vincitrice coppa Italia), Carpegna Pesaro (finalista coppa Italia) e HappyCasa Brindisi (3° classificata LBA) sono già qualificate per la fase finale. Quest’ultima si disputerà interamente alla Unipol Arena di Casalecchio a partire dal 18 settembre, per poi concludersi martedì 21 con la finalissima.

Supercoppa 2021: gironi, programma e focus

Gruppo A: Fortitudo Bologna; UnaHotels Reggio Emilia; Reyer Venezia

La vincente del girone affronterà la Carpegna Pesaro nei quarti di finale.



Partita – data, ora

Reyer Venezia – Fortitudo Bologna – 03/09, 19:30

Fortitudo Bologna – UnaHotels Reggio Emilia – 05/09, 20:30

UnaHotels Reggio Emilia – Reyer Venezia – 07/09, 21:00

Fortitudo Bologna – Reyer Venezia – 09/09, 18:30

UnaHotels Reggio Emilia – Fortitudo Bologna – 11/09, 18:30

Reyer Venezia – UnaHotels Reggio Emilia – 13/09, 21:00

È il gruppo che si candida, almeno sulla carta, ad essere il più equilibrato. C’è, come in ogni girone che si rispetti, la grande favorita, che è la Reyer Venezia. Dopo anni di arrangiamento nello spot di playmaker – nonostante gli straordinari risultati – in laguna è finalmente arrivata una point guard pura come Tarik Phillip. Americano di Brooklyn, è pronto a dare spettacolo nei giochi a due con il totem Mitchell Watt e col nuovo centro Martynas Echodas. Certo, non avrà la classe di Payton Siva, uno dei nomi caldi prima di arrivare al prodotto di WVU. Ma le basi, anche quest’anno, sono più che solide. Soprattutto dopo la conferma dell’MVP in carica Stefano Tonut; soprattutto quando saranno chiare le cose col separato in casa Austin Daye.

La Fortitudo quest’anno ha uno dei roster più intriganti. Jasmin Repesa in panchina è stato scelto per un motivo ben preciso. E non è un caso che tanti giocatori arrivati siano caratterizzati da una notevole dinamicità. L’asse play-pivot Gudmundsson-Groselle è uno dei più solidi e completi del campionato. Qualche dubbio sulle doti balistiche del complesso, interessante la scelta di puntare sul baby Procida. A Bologna, sponda biancoblù, la voglia di basket è immensa. E chissà che il ritorno del pubblico, seppur in minima parte, non possa giocare un ruolo chiave nella stagione della effe.

A Reggio Emilia quest’anno è aumentata a dismisura la dose di talento. E’ tornato il figliol prodigo Andrea Cinciarini, che comporrà col talento illimitato di Stevie Thompson il reparto guardie, mentre sotto canestro i chili e le soluzioni offensive di Hopkins potranno dare una grandissima mano alla causa. Il quintetto si completa col lituano Olisevicius e la conferma di Justin Johnson, per una squadra che, non solo in Supercoppa, sa bene di poter essere molto fastidiosa. Per tutti.

Gruppo B: Vanoli Cremona; Dinamo Sassari; Openjobmetis Varese

La vincente del girone affronterà l’HappyCasa Brindisi nei quarti di finale



Dinamo Sassari – Vanoli Cremona – 04/09, 21:00

Vanoli Cremona – Openjobmetis Varese – 06/09, 18:30

Openjobmetis Varese – Dinamo Sassari – 08/09, 19:00

Vanoli Cremona – Dinamo Sassari – 10/09, 21:00

Openjobmetis Varese – Vanoli Cremona – 12/09, 20:30

Dinamo Sassari – Openjobmetis Varese – 14/09, 19:00

Non c’è più Gianmarco Pozzecco in panchina, non c’è più Marco Spissu in cabina di regia. Persi due fari che hanno rappresentato l’anima della squadra, la Dinamo Sassari sceglie di ripartire da una vecchia gloria che nell’anno dello scudetto mise a ferro e fuoco le difese di tutta Italia. In terra sarda è tornato David Logan, certo, con qualche anno in più, ma, ancor più certamente, non con meno talento o voglia di fare – siamo tutti testimoni della straordinaria stagione con Treviso -. Al suo fianco, certezze come Burnell e Bendzius, un Mekowulu che, in campo con Logan, ha dimostrato di dare il meglio di se. Ma anche nuovi volti, su tutti Anthony Clemmons, il nuovo play, che ha già fatto vedere di cosa è capace nel recente torneo city of Cagliari.



La Vanoli Cremona dovrà esordire senza il suo nuovo killer, la guardia Jalen Harris, alle prese con problemi burocratici legati alla ben nota pandemia. L’americano di Dallas è un purosangue di mestiere, colui che avrà la licenza di uccidere nei momenti clou. In cabina di regia c’è la più classica delle coppie: direttamente dalla cantera del Real, il 2003 Matteo Spagnolo, uno dei talenti più cristallini del nostro basket, che sarà affiancato ad uno che ne ha sempre saputa una più del diavolo, Peppe Poeta. Con un super coach come Galbiati – voluto da Sacchetti nel suo staff per la spedizione Olimpica di quest’estate – e con un maestro del genere, il diciottenne brindisino non può far altro che crescere. Il resto del roster è giovanissimo, interessante, con talento. Occhio a Cremona. E non solo in ottica Supercoppa…

Varese ha scelto Alessandro Gentile – che giocherà col fratello Stefano una partita speciale – per costruire un gruppo solido, completo, ma soprattutto con chiari punti di riferimento. A volte, la scelta più saggia è quella di non strafare, ma piazzare colpi che, aldilà del prima citato Gentile, non facciano troppo rumore. E chissà che la strategia non si riveli vincente.

Gruppo C: Germani Brescia; Ge.Vi. Napoli; NutriBullet Treviso

La vincente del girone affronterà l’Olimpia Milano nei quarti di finale



Ge.Vi. Napoli – NutriBullet Treviso – 03/09, 21:00

Germani Brescia – NutriBullet Treviso – 05/09, 17:00

NutriBullet Treviso – Germani Brescia – 07/09, 18:30

NutriBullet Treviso – Ge.Vi. Napoli – 09/09, 21:00

Germani Brescia – Ge.Vi. Napoli – 11/09, 21:00

Ge.Vi. Napoli – Germani Brescia – 13/09, 18:00

La scelta di puntare su due dei migliori giovani della passata stagione – Casarin e Bortolani -, di confermare Sokolowski e Russell e firmare un pivot forte e d’esperienza come Henry Sims, testimonia quante ambizioni abbia Treviso. La squadra sarà affidata al bravissimo Max Menetti, che oltre tutto avrà il compito di ritrovare due talenti con voglia di riscatto come Dimsa e Jones.

Napoli invece, dopo aver ritrovato la massima serie dopo tredici anni di sventure e fallimenti, si presenta ai nastri di partenza con un roster che fa dell’esperienza il proprio punto di forza. Mayo, Elegar, Jason Rich, Zerini. Tutti giocatori che hanno sulle spalle tanti anni di Serie A. McDuffie e Parks dovranno ingranare le marce alte quando servirà farlo, da tenere d’occhio il 99′ Velicka che, almeno per il momento, non fa impazzire addetti e tifosi. Il vero top player ai piedi del Vesuvio, però, è coach Pino Sacripanti. Con lui in panchina nessuno ha mai fatto brutte figure. E il campionato di A2 dominato lo scorso anno, è l’ennesima testimonianza di quanto conti, a parità di rosa, avere un allenatore del genere.

A Brescia, dopo una stagione travagliata, si cerca di trovare un pò di pace e tranquillità, in attesa del ritorno ai tempi d’oro. Il condottiero è Alessandro Magro, che in campo si affiderà al nuovo acquisto Naz Mitrou-Long. Point guard alta, fisica, con un QI fuori dalla norma. Vedremo se il play americano, assieme al ritorno di Della Valle, al talento di Eboua e alle immense soluzioni offensive di Lee Moore, basteranno per portare ai tifosi la stagione che, per affetto e attaccamento dimostrato, meritano.

Gruppo D: Bertram Tortona; Dolomiti Energia Trento; Allianz Trieste

La vincente del girone affronterà la Virtus Bologna nei quarti di finale



Dolomiti Energia Trento – Allianz Trieste, 04/09, 18:30

Allianz Trieste – Bertram Tortona, 06/09, 21:00

Bertram Tortona – Dolomiti Energia Trento – 08/09, 21:00

Allianz Trieste – Dolomiti Energia Trento – 10/09, 18:30

Bertram Tortona – Allianz Trieste – 12/09, 17:00

Dolomiti Energia Trento – Bertram Tortona – 14/09, 20:30

Neopromossa, sì, ma solo sulla carta. La squadra con cui Tortona si presenterà ai nastri di partenza non è una di quelle che punta alla salvezza, tutt’altro. Chris Wright, Tyler Cain, J.P. Macura, Jamarr Sanders. Sono solo alcuni dei nomi che comporranno il roster di una matricola che ha tutte le carte in regola per dar fastidio anche alle grandi del campionato.

Anche quest’anno invece, in casa Trento le cose non sembrano essere chiare dall’inizio. La mancanza di un playmaker vero e proprio, eccezion fatta per lo storico Toto Forray, che però non ha più nelle gambe i minuti di un tempo, rende difficilissimo decifrare la Dolomiti Energia 2021-22. Qualche indizio in più lo avremo proprio a partire dalla Supercoppa. La cosa importante, comunque, è che le cose siano chiare a Lele Molin e al suo staff. Occhio, intanto, al ruolo che avrà Flaccadori, il grande ritorno di quest’estate.

Trieste ha deciso di affidare le chiavi di squadra e regia al classe 97′ Corey Sanders. Lo scorso anno in Polonia ha fatto registrare numeri da capogiro, ed ora è pronto per sfidare se stesso in un campionato competitivo come il nostro. Offensivamente parlando, sarà affiancato dal veterano Adrian Banks e dalla conferma di Grazulis. Dubbi sul pacchetto che gli stessi giocatori possono offrire in difesa. Toccherà a coach Franco Ciani rendere meno chiari i limiti individuali.

Supercoppa 2021: dove vederla

Tutte le partite della Supercoppa 2021, dai gironi alla finalissima, saranno visibili su Discovery+ ed Eurosport Player. Ancora nessuna novità, invece, sulla distribuzione del pacchetto per le partite da trasmettere in chiaro.