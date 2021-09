Supercoppa di Basket: oggi le semifinali Brindisi-Olimpia Milano e Venezia-Virtus Bologna

Supercoppa Legabasket A: è la volta delle semifinali. Infatti nella giornata di oggi andranno in scena Brindisi-Olimpia Milano e Venezia- Virtus Bologna. Da queste due partite usciranno le vincitrici che accederanno direttamente alla finalissima. Spettacolo ed emozioni sono assicurate visto che l’Olimpia Armani Milano, vincitrice lo scorso anno, intende confermare l’excursus dell’edizione precedente.

Olimpia Milano-Brindisi: le ultime e dove vederla

La squadra di Ettore Messina, attuale detentrice della Supercoppa, dovrà fare a meno di Troy Daniels assente per un infortunio muscolare, mentre recupera Riccardo Moraschini. Invece Frank Vitucci non potrà contare su Wes Clark; il tecnico dei pugliesi punterà tutto sul cestista Lucio Redivo. Il giocatore di origini argentine è dotato di un tiro, perfezionato nella sua giovinezza grazie ai consigli del mentore Nestor Martinelli, che potrebbe infliggere dolori ai milanesi. Lo scontro andrà in onda, oggi alle 18:00, in diretta su DMAX, mentre in streaming su Discovery + ed Eurosport2.

Supercoppa Legabasket serie A, Venezia- Virtus Bologna: dove vederla

Il tecnico dei lagunari, Walter De Raffaele, ha a disposizione quasi l’intera rosa. Non potrà prendere parte alla partita Michael Bramos che è ancora convalescente, dopo l’operazione subita lo scorso mese. I bolognesi invece dovranno fare a meno del famoso Nico Mannion. Il match andrà in onda in diretta alle ore 21:00 su DMAX ed Eurosport2. In streaming potrà essere seguita su Eurosport Player e Discovery+.