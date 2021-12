Virtus Bologna-Fortitudo Bologna streaming e diretta tv Rai Sport? Dove vedere derby Serie A

Il derby Virtus Bologna-Fortitudo Bologna, valido per la dodicesima giornata della Lega A di basket, si gioca domenica 19 dicembre alle ore 17.30 nella Virtus Segafredo Arena di Bologna. I padroni di casa sono secondi in classifica con nove successi e due sconfitte ma vincono da sette partite consecutive tra campionato e coppe. I virtussini si sono imposti 87-75 in trasferta a Cremona nell’undicesima giornata con Alibegovic in grande spolvero. Gli ospiti sono terzultimi in classifica ma sono reduci dal 96-60 casalingo contro Trieste nell’ultimo turno di campionato. Sarà la stracittadina numero 109 in Serie A con bilancio a favore della Virtus 62 a 46. Scariolo sfiderà Martino.

Dove vedere Virtus Bologna-Fortitudo Bologna, streaming gratis e diretta tv Euro

Il derby Virtus Bologna-Fortitudo Bologna, valido per la dodicesima giornata della massima serie di basket (palla a due alle ore 17.30), sarà visibile in diretta tv su Discovery +, Eurosport 2 HD (canale 211 di Sky) e in streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 16.50. L’incontro sarà trasmesso sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport. Il match sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2 HD. Gli appassionati non potranno seguirlo in chiaro su Rai Sport.