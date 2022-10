Happy Casa batte GeVi, seconda sconfitta per il Napoli

La GeVi subisce la seconda sconfitta in due partite di campionato. Non l’inizio di stagione sperato dai tifosi, il Napoli della palla a spicchi cade amaramente a Brindisi. I padroni di casa si sono imposti con il punteggio di 77-70 nonostante un terzo quarto di marca campana che ha portato il quintetto di Buscaglia avanti sul punteggio 59-61. Un black-out totale finalizzato da un parziale di 13 a 0 per i pugliesi ha regalato la vittoria finale alla Happy Casa di Vitucci. Unica nota positiva per i campani: i 16 punti di Johnson.

Buscaglia commenta la sconfitta con l’Happy Casa: “Migliorare l’aspetto difensivo”

Come riportato da Napoli Today, a fine gara coach Buscaglia ha così commentato la sconfitta: “Non abbiamo avuto l’ impatto di gara giusto per quanto riguarda l’aspetto difensivo. Non siamo riusciti a correre, disunendoci in attacco, non giocando di collettivo. Dobbiamo sicuramente apprezzare lo sforzo fatto, palla dopo palla, per rientrare dal – 17.Abbiamo avuto anche la palla per allungare, poi abbiamo subito un parziale senza arginarlo. C’è poca pazienza, bisogna gestire meglio alcuni momenti della partita. Complimenti a Brindisi per la vittoria”.