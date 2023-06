Olimpia batte Virtus 79 a 72, Milano avanti 3 a 2

L’Olimpia Milano batte la Virtus Bologna e vincendo gara-5 riporta la serie a proprio favore. I lombardi conducono adesso per 3 a 2 e fra due giorni possono giocarsi il loro primo match-point. Ad ogni la sensazione è che le finals della Lega Basket Serie A sono più che aperte. Il prossimo appuntamento è mercoledì 21 giugno alle 20:30 in Emilia Romagna. Sul proprio parquet gli uomini di Sergio Scariolo faranno il tutto per tutto per riportare la serie in parità e provare a vincere l’ultima sfida nel capoluogo lombardo.

Shavon Shields trascina l’Olimpia

Il cestista di Kansas con i suoi 22 punti è il top scorer della serata. Per gli ospiti il miglior marcatore è Marco Belinelli con 17 punti. Inizio gara subito a favore per il quintetto di Messina che parte forte grazie a un parziale di 8 a 0. Bologna non demorde e con le triple di Belinelli, Ojeleye e Pajola accorcia chiudendo il primo quarto sotto di soli 2 punti (26-24 per i padroni di casa). Nel secondo quarto l’Olimpia cerca di dare una sterzata alla partita e grazie ai 12 punti di Billy Baron finisce il primo tempo in vantaggio 42-37. Nel primo tempo assistiamo a tanti errori da entrambi i lati del parquet con le percentuali realizzative che calano terribilmente. Attacchi che soffrono ancora di più nella ripresa ma nonostante tutto Milano riesce a portarsi a +13 per poi subire la rimonta di Bologna e chiudere il terzo tempo avanti 59-54. Nell’ultimo giro di lancette il nervosismo sale alle stelle, pochi i canestri, tante le proteste per le decisioni degli arbitri. La partita è tesa e i padroni di casa riescono ad avere la meglio chiudendo 79-72.