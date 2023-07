GeVi: De Nicolao potrebbe indicare le ambizioni del Napoli

Dopo Alessandro Lever, Giovanni De Nicolao è il secondo colpo del direttore tecnico Llompart. Il cestista arriva da Varese e non va confuso con il fratello Andrea (attualmente alla Reyer Venezia Mestre). Da questo acquisto sarà possibile capire le ambizioni della società campana e se quest'anno vorranno puntare a una salvezza tranquilla o a qualcosa di più.

La GeVi Napoli di Igor Milicic riparte dal saluto del capitano Ugo Uglietti (che ha scatenato molte polemiche da parte dei tifosi campani) e dall'acquisto di due italiani Alessandro Lever e Giovanni De Nicolao. Entrambi hanno firmato un biennale, quindi c'è una sorta di sguardo rivolto al futuro. A destare curiosità è in particolar modo è l'acquisto del cestista ex Varese. Sicuramente un buon colpo piazzato dal dt Llompart. Giovanni De Nicolao è un giocatore molto strutturato fisicamente, generoso, abile a rimbalzo e dalle spiccate doti difensive. Non si tratta certo di un grande realizzatore, con il club lombardo viaggiava con una media di 4 punti a partita in 15 minuti (bisogna anche dire che davanti a lui, il titolare era Ross, tra i miglior play del campionato).

L'acquisto di De Nicolao potrebbe indicare le ambizioni della GeVi, infatti qualora fosse stato acquistato come secondo play, allora vorrebbe dire che Napoli ha voglia di puntare a qualcosa di più di una salvezza serena. A tal proposito lo stabiese Bruno Mascolo ha salutato Brindisi e potrebbe davvero essere il prossimo playmaker titolare della GeVi. Ad ogni modo Giovanni De Nicolao si è presentato entusiasta, dichiarando al Corriere del Mezzogiorno: "Voglio ringraziare il club per la fiducia. Quando ho ricevuto la chiamata di Napoli, e mi è stato illustrato il progetto ambizioso, non ho esitato ad accettare. Vogliamo costruire qualcosa di speciale e sono orgoglioso di farne parte. Non vedo l’ora di conoscere tutto il popolo biancoazzurro. Ce la metteremo tutta per far innamorare i tifosi di questa squadra".