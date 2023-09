Virtus Bologna, esonerato Scariolo: ecco il nuovo allenatore

La Virtus Bologna ha sorpreso tutti esonerando Sergio Scariolo poco prima dell'inizio della nuova stagione; il rapporto tra allenatore e società sembrava però incrinato già da diverso tempo. Il nuovo coach è già stato annunciato dai vice-campioni d'Italia.

A poco più di una settimana dall'inizio della stagione 2023-24, la Virtus Bologna ha sollevato Sergio Scariolo dall'incarico di capo allenatore. La notizia arriva dopo un'estate ricca di tensione tra società ed allenatore, culminata con le recenti parole del coach bresciano riguardo alle ambizioni della squadra in vista del prossimo anno: "Gli obiettivi stagionali? È una domanda per la società. La società mi ha consegnato la squadra e io la ricevo". Parole che non sono piaciute al patron Massimo Zanetti, che nel comunicato dell'esonero le ha definite in grado di minare la serenità e l'entusiasmo dell'ambiente.

Le cause della rottura

Dopo una finale scudetto persa e il mancato approdo ai playoff di Eurolega, Scariolo si sarebbe aspettato un mercato diverso. Dopo le importanti uscite di Ojeleye e Teodosic e la scelta non condivisa di mettere Lundberg fuori dal progetto, la società virtussina ha optato per una gestione più conservativa rispetto al recente passato. Le firme di Achille Polonara, Ognjen Dobric e Bryant Danston non sono quindi bastate a soddisfare l'allenatore della nazionale spagnola. Lo stesso coach ormai ex Virtus Bologna nel corso di questa estate è stato accostato a panchine di assoluto livello come quelle di Real Madrid e Toronto Raptors.

Il nuovo allenatore

Il nuovo nome a capo del coaching staff della Virtus è quello di Luca Banchi. Le quotazioni dell'allenatore di Grosseto sono notevolmente salite dopo l'ultimo mondiale: il quinto posto ottenuto con la sua Lettonia gli è valso il premio di miglior allenatore della competizione. Si tratta di un nome di grande esperienza, che ha già vinto in Italia alla guida di Siena e Milano e ha già maturato esperienza in campo internazionale con squadre come Bamberg, AEK Atene e Long Island Nets (squadra della G-League NBA controllata dai Brooklyn Nets).

La Virtus Bologna ha già ufficializzato l'arrivo del nuovo allenatore tramite i propri profili social.