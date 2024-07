Germani Brescia-Virtus Bologna: rissa in campo, colpito anche un arbitro (VIDEO)

Ieri sera durante il match tra Germani Brescia-Virtus Bologna (a poco meno di due minuti dalla fine), si è registrata una rissa tra le due squadre, dove è stato colpito anche l'arbitro Valerio Grigioni, per fortuna senza consenguenze. Espulsi Porto da una parte e Shengelia dall'altra.

Ieri sera si è disputato il posticipo della 24.a giornata del campionato di Serie A tra Germani Brescia-Virtus Bologna, vinto dai felsinei per 87-73 che con i due punti conquistati agganciano in vetta (34 punti) proprio i lombardi ma superandoli momentaneamente grazie agli scontri diretti (successo anche all'andata per 88-76).

Purtroppo nel finale si è registrata una rissa tra le due squadre: tutto è cominciato per un contatto di gioco tra Burnell e Dobric con il primo che ha dato una spinta al suo avversario alle spalle che è andato addosso al suo coach (Luca Banchi), quando mancavano poco meno di due minuti alla fine. Alla fine i due sono venuti alle mani, causando la reazione della panchina bolognese, alcuni intervenuti a difesa del compagno, alcuni per placare gli animi che stavano diventando bollenti.

Nel parapiglia geneirale ci ha rimesso l'arbitro romano Valerio Grigioni caduto sul parquet, per fortuna senza spiacevoli conseguenze. Una volta sistemata la situazione, la teerna arbitrale è andata al monitor per vedere quanto successo da più angolazione e hanno deciso di espellere dal campo Porto per Brescia e Shengelia per Bologna. Ora la palla passerà al Giudice Sportivo, che deciderà le eventuali multe e squalifiche.

Germani Brescia-Virtus Bologna, la rissa (VIDEO)

Momento di tensione nel finale di Brescia-Virtus Bologna. pic.twitter.com/8A8BuOWuul — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) March 25, 2024